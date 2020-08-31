Там, де справді треба господарювати - це робить жінка: ексгубернатор розповіла про гендерний дисбаланс у владі

"Був цікавий момент - нас тоді було 4 жінок-голів ОДА. Це дещо балансувало прийняття навіть державних рішень. Бо ми мали змогу висловити на нарадах у президента, в КМУ, в міністерствах... висловити позицію більшості українського суспільства, тобто жінок. І це дуже важливий момент, бо не може бути збалансованою політика, якщо вона не відчуває потреби знань саме жінок - як тієї частини суспільства, на якій тримаються, фактично, сім'я, діти і робота", - розповіла вона.

Загалом, за словами Синявської, в Україні багато жінок сьогодні представлені у місцевих органах влади. Натомість, починаючи з категорії А – "ми жінок практично не бачимо".

"От такий дисбаланс у політикумі України присутній багато років, не дивлячись на те, що є закон про забезпечення рівних прав і можливостей, де виписано дуже багато нюансів. Дисбаланс є, бо українське суспільство залишається патріархальним. Це глибока традиція, яка в'їлася у підсвідомість наших громадян. Всі вважають, що чоловік має бути господарем. Хоч там, де справді треба господарювати - як правило, це робить жінка", - каже ексгубернатор.

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Вона зауважила, що в Україні ще 10 років тому декларували наміри провести гендерний аналіз бюджетів - скільки із загальної дохідної частини переходить у видаткову з метою покращення стану чоловіків і жінок. Але до цього часу цього так і не було зроблено.

"Гендерні потреби - це ж не тільки жінки, це рівні можливості чоловіків і жінок", - наголошує Синявська. І на цьому фоні виникають питання ролі і місця державної допомоги батькам, які виховують дітей самостійно.

"А ви думаєте, хто ці питання підняв? Жінки! Тобто сьогодні дуже багато треба змінювати в самому устрою суспільства, і знову ж таки, на мій погляд: це мають робити жінки", - зауважує вона.

Синявська додає, що порівнювати жінок і чоловіків з позиції "хто кращий" – не можна.

"Ми різні: за фізіологічним складом, на рівні відчуттів, психології, емоцій. І треба забезпечувати баланс, і це можна зробити тільки у одному випадку - коли буде рівне представлення цих двох статей. Нам треба рівнятися на Швецію, де абсолютно рівні права жінок та чоловіків. Там чоловіки не принижені державною роллю жінок. Там сідають і спільно вирішують: що вигідніше для сім'ї - працююча жінка чи чоловік", - резюмувала вона.

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Зауважимо, на прийдешніх місцевих виборах в Україні одразу декілька жінок змагатимуться за мерські посади. Наприклад, вже відомо, що за крісло столичного голови буде боротися Ірина Верещук від партії "Слуга народу". А за посаду мера Полтави - Оксана Деркач - від партії ОПЗЖ.

Як писав УНН, що перша жінка-мер у Парижі Анн Ідальго у червні переобралася на другий термін, зумівши реалізувати в місті протягом першої своєї каденції чимало соціальних та екологічних ініціатив.