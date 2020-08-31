Там, де справді треба господарювати - це робить жінка: ексгубернатор розповіла про гендерний дисбаланс у владі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150070 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 103883 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97140 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105278 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125576 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137411 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221194 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216047 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186569 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176164 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49942 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46915 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153125 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28712 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44879 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150070 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153154 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277815 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301913 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384863 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44903 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28736 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46941 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49967 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126149 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Там, де справді треба господарювати - це робить жінка: ексгубернатор розповіла про гендерний дисбаланс у владі

Київ • УНН

 • 12063 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. За 26 років незалежності в Україні було лише 6 губернаторів-жінок. Однією з них була Ірина Синявська, яка очолювала Житомирську ОДА. За її словами, на час її роботи на аналогічних посадах перебувало 4 жінок, і це допомагало впливати на прийняття важливих державних рішень. Про це Синявська розповіла у коментарі УНН.

Там, де справді треба господарювати - це робить жінка: ексгубернатор розповіла про гендерний дисбаланс у владі

"Був цікавий момент - нас тоді було 4 жінок-голів ОДА. Це дещо балансувало прийняття навіть державних рішень. Бо ми мали змогу висловити на нарадах у президента, в КМУ, в міністерствах... висловити позицію більшості українського суспільства, тобто жінок. І це дуже важливий момент, бо не може бути збалансованою політика, якщо вона не відчуває потреби знань саме жінок - як тієї частини суспільства, на якій тримаються, фактично, сім'я, діти і робота", - розповіла вона.

Загалом, за словами Синявської, в Україні багато жінок сьогодні представлені у місцевих органах влади. Натомість, починаючи з категорії А – "ми жінок практично не бачимо".

"От такий дисбаланс у політикумі України присутній багато років, не дивлячись на те, що є закон про забезпечення рівних прав і можливостей, де виписано дуже багато нюансів. Дисбаланс є, бо українське суспільство залишається патріархальним. Це глибока традиція, яка в'їлася у підсвідомість наших громадян. Всі вважають, що чоловік має бути господарем. Хоч там, де справді треба господарювати - як правило, це робить жінка", - каже ексгубернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жінки-управлінці можуть вивести Україну з економічної кризи швидше, ніж чоловіки - настав їх час.

Вона зауважила, що в Україні ще 10 років тому декларували наміри провести гендерний аналіз бюджетів - скільки із загальної дохідної частини переходить у видаткову з метою покращення стану чоловіків і жінок. Але до цього часу цього так і не було зроблено.

"Гендерні потреби - це ж не тільки жінки, це рівні можливості чоловіків і жінок", - наголошує Синявська. І на цьому фоні виникають питання ролі і місця державної допомоги батькам, які виховують дітей самостійно.

"А ви думаєте, хто ці питання підняв? Жінки! Тобто сьогодні дуже багато треба змінювати в самому устрою суспільства, і знову ж таки, на мій погляд: це мають робити жінки", - зауважує вона.

Синявська додає, що порівнювати жінок і чоловіків з позиції "хто кращий" – не можна.

"Ми різні: за фізіологічним складом, на рівні відчуттів, психології, емоцій. І треба забезпечувати баланс, і це можна зробити тільки у одному випадку - коли буде рівне представлення цих двох статей. Нам треба рівнятися на Швецію, де абсолютно рівні права жінок та чоловіків. Там чоловіки не принижені державною роллю жінок. Там сідають і спільно вирішують: що вигідніше для сім'ї - працююча жінка чи чоловік", - резюмувала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" планують висувати жінок у мери не лише у Києві.

Зауважимо, на прийдешніх місцевих виборах в Україні одразу декілька жінок змагатимуться за мерські посади. Наприклад, вже відомо, що за крісло столичного голови буде боротися Ірина Верещук від партії "Слуга народу". А за посаду мера Полтави - Оксана Деркач - від партії ОПЗЖ.

Як писав УНН, що перша жінка-мер у Парижі Анн Ідальго у червні переобралася на другий термін, зумівши реалізувати в місті протягом першої своєї каденції чимало соціальних та екологічних ініціатив.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.05
Ethereum
$1,531.75