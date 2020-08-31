Там, где действительно надо хозяйствовать - это делает женщина: экс-губернатор рассказала о гендерном дисбалансе во власти

"Был интересный момент - нас тогда было 4 женщин-глав ОГА. Это несколько балансировало принятие даже государственных решений. Потому мы могли выразить на совещаниях у президента, в КМУ, в министерствах... выразить позицию большинства украинского общества, то есть женщин. И это очень важный момент, потому что не может быть сбалансированной политика, если она не испытывает потребности знаний именно женщин - как той части общества, на которой держатся, фактически, семья, дети и работа", - рассказала она.

В целом, по словам Синявской, в Украине многие женщины сегодня представлены в местных органах власти. Зато, начиная с категории А - "мы женщин практически не видим".

"Вот такой дисбаланс в политикуме Украины присутствует много лет, несмотря на то, что есть закон об обеспечении равных прав и возможностей, где выписано очень много нюансов. Дисбаланс есть, потому что украинское общество остается патриархальным. Это глубокая традиция, которая въелась в подсознание наших граждан. Все считают, что мужчина должен быть хозяином. Хотя там, где действительно надо хозяйствовать - как правило, это делает женщина", - говорит экс-губернатор.

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Она отметила, что в Украине еще 10 лет назад декларировали намерения провести гендерный анализ бюджетов - сколько из общей доходной части переходит в расходную с целью улучшения состояния мужчин и женщин. Но до сих пор этого так и не было сделано.

"Гендерные необходимости - это не только женщины, это равные возможности мужчин и женщин", - отмечает Синявская. И на этом фоне возникают вопросы роли и места государственной помощи родителям, воспитывающим детей самостоятельно.

"А вы думаете, кто эти вопросы поднял? Женщины! То есть сегодня очень много надо менять в самом устройства общества, и опять же, на мой взгляд: это должны делать женщины", - отмечает она.

Синявская добавляет, что сравнивать женщин и мужчин с позиции "кто лучше" - нельзя.

"Мы разные: по физиологическому составу, на уровне ощущений, психологии, эмоций. И надо обеспечивать баланс, и это можно сделать только в одном случае - когда будет равное представление этих двух статей. Нам надо равняться на Швецию, где абсолютно равные права женщин и мужчин. Там мужчины не униженные государственной ролью женщин. Там садятся и совместно решают: что выгоднее для семьи - работающая женщина или мужчина", - резюмировала она.

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Заметим, на грядущих местных выборах в Украине сразу несколько женщин будут бороться за мэрские должности. Например, уже известно, что за кресло столичного головы будет бороться Ирина Верещук от партии "Слуга народа". А за пост мэра Полтавы - Оксана Деркач - от партии ОПЗЖ.

Как писал УНН, что первая женщина-мэр в Париже Анн Идальго в июне переизбралась на второй срок, сумев реализовать в городе в течение первой своей каденции немало социальных и экологических инициатив.