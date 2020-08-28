Експерт: жінки-управлінці можуть вивести Україну з економічної кризи швидше, ніж чоловіки - настав їх час

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 149635 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 103059 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96734 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 104898 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125205 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137320 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221105 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216026 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186545 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176135 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
71%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49664 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46632 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152781 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28460 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44611 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 149637 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152804 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277655 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301768 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44625 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28472 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46644 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49675 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126082 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Експерт: жінки-управлінці можуть вивести Україну з економічної кризи швидше, ніж чоловіки - настав їх час

Київ • УНН

 • 34108 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. В часи економічної кризи жінки мобілізуються швидше, ніж чоловіки. Тому представники сильної статі програють жінкам на керівних посадах. Про це у коментарі УНН розповіла експерт з питань гендерної рівності Елла Ламах.

Експерт: жінки-управлінці можуть вивести Україну з економічної кризи швидше, ніж чоловіки - настав їх час

За її словами, гендерна нерівність в Україні присутня. Особливо це стосується політичного життя.

"Жінок у владі дуже мало. Мається на увазі, на керівних посадах. Їм туди важче пробитися, ніж чоловікам. І шкода, бо жінки кращі господині, ніж чоловіки. До прикладу: там, де керівником ОТГ є жінка, більше коштів йде на соціальні питання - на школи і медицину. Вони краще, ніж чоловіки, розуміють що потребують українці - захисту прав дітей, інтересів людей пенсійного віку.

Натомість чоловіки на керівних посадах вважають себе маленькими феодалами. І витрачають кошти, як правило, на будівництво доріг та зведення фонтанів", - каже експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" планують висувати жінок у мери не лише в Києві

Чоловіки повинні ставитися до жінок в політиці як до партнерів, наголошує Ламах, і пояснює, що це практика усього західного світу та ЄС, зокрема.

"А в Україні відношення чоловіків до жінок на керівних посадах має дискримінаційний, сексистський характер. Ті ж європейці ставляться до жінок, як до партнерок в роботі. Вони не мислять собі прийняття рішення без участі жінок.

Наприклад, Франція навіть прийняла закон, який визначає що на керівних посадах в тій чи іншій бізнес-компанії та інших структурах повинно не менше 50% жінок", - додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Шукайте жінку": як змінився Париж під керівництвом свого першого мера-жінки

Жінки часто стають рубіконами для різних режимів, говорить Ламах.

"Візьмемо, для прикладу, Білорусь. Погляньте, як після останніх подій там об'єдналися жінки. Фемінізм в стратегію розвитку країни давно ввели Канада, Швеція, Франція. І назвали це явище прогресивним рухом й ідеологією. І ми маємо зрозуміти, що фемінізм - це не підпорядкування чоловіків під жінок, це їх рівні посади.

Фемінізм - це не дискримінація, це - повага", - каже фахівець.

Ламах переконана, що час для жінок на керівних посадах в українському політикумі настав.

"В час економічних криз жінки швидше знаходять компромісні рішення і виводять країни з кризи, ніж чоловіки. Наведу вам приклад: шляхи виходу із карантину, як тільки почалася пандемія, першими почали шукати саме жінки. Ангела Меркель, Єлизавета ІІ, дружини принців та інші впливові особистості почали проводити онлайн-зустрічі, робити перші кроки для подолання пандемії. І це - унікально, і є яскравим прикладом ефективності жінок на керівних посадах", - резюмувала вона.

Зауважимо, на прийдешніх місцевих виборах в Україні одразу декілька жінок змагатимуться за мерські посади. Наприклад, вже відомо, що за крісло столичного голови буде боротися Ірина Верещук від партії "Слуга народу". А за посаду мера Полтави - Оксана Деркач - від партії ОПЗЖ.

Як писав УНН, перша жінка - мер у Парижі Анн Ідальго у червні переобралася на другий термін, зумівши реалізувати в місті протягом першої своєї каденції чимало соціальних та екологічних ініціатив.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,531.75