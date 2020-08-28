Експерт: жінки-управлінці можуть вивести Україну з економічної кризи швидше, ніж чоловіки - настав їх час

За її словами, гендерна нерівність в Україні присутня. Особливо це стосується політичного життя.

"Жінок у владі дуже мало. Мається на увазі, на керівних посадах. Їм туди важче пробитися, ніж чоловікам. І шкода, бо жінки кращі господині, ніж чоловіки. До прикладу: там, де керівником ОТГ є жінка, більше коштів йде на соціальні питання - на школи і медицину. Вони краще, ніж чоловіки, розуміють що потребують українці - захисту прав дітей, інтересів людей пенсійного віку.

Натомість чоловіки на керівних посадах вважають себе маленькими феодалами. І витрачають кошти, як правило, на будівництво доріг та зведення фонтанів", - каже експерт.

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Чоловіки повинні ставитися до жінок в політиці як до партнерів, наголошує Ламах, і пояснює, що це практика усього західного світу та ЄС, зокрема.

"А в Україні відношення чоловіків до жінок на керівних посадах має дискримінаційний, сексистський характер. Ті ж європейці ставляться до жінок, як до партнерок в роботі. Вони не мислять собі прийняття рішення без участі жінок.

Наприклад, Франція навіть прийняла закон, який визначає що на керівних посадах в тій чи іншій бізнес-компанії та інших структурах повинно не менше 50% жінок", - додала вона.

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Жінки часто стають рубіконами для різних режимів, говорить Ламах.

"Візьмемо, для прикладу, Білорусь. Погляньте, як після останніх подій там об'єдналися жінки. Фемінізм в стратегію розвитку країни давно ввели Канада, Швеція, Франція. І назвали це явище прогресивним рухом й ідеологією. І ми маємо зрозуміти, що фемінізм - це не підпорядкування чоловіків під жінок, це їх рівні посади.

Фемінізм - це не дискримінація, це - повага", - каже фахівець.

Ламах переконана, що час для жінок на керівних посадах в українському політикумі настав.

"В час економічних криз жінки швидше знаходять компромісні рішення і виводять країни з кризи, ніж чоловіки. Наведу вам приклад: шляхи виходу із карантину, як тільки почалася пандемія, першими почали шукати саме жінки. Ангела Меркель, Єлизавета ІІ, дружини принців та інші впливові особистості почали проводити онлайн-зустрічі, робити перші кроки для подолання пандемії. І це - унікально, і є яскравим прикладом ефективності жінок на керівних посадах", - резюмувала вона.

Зауважимо, на прийдешніх місцевих виборах в Україні одразу декілька жінок змагатимуться за мерські посади. Наприклад, вже відомо, що за крісло столичного голови буде боротися Ірина Верещук від партії "Слуга народу". А за посаду мера Полтави - Оксана Деркач - від партії ОПЗЖ.

Як писав УНН, перша жінка - мер у Парижі Анн Ідальго у червні переобралася на другий термін, зумівши реалізувати в місті протягом першої своєї каденції чимало соціальних та екологічних ініціатив.