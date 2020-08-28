Ірина Верещук розуміє джерело основних проблем у столиці - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу", кандидат на посаду столичного мера Ірина Верещук продемонструвала, що розбирається в справах Києва. Про це у своєму блозі написав політичний експерт Михайло Шнайдер, передає УНН.
"Такі висновки я зробив після того, як Ірина Верещук чітко позначила головних вигодонабувачів столичних корупційних схем - Кличка і Комарницького", - підкреслив експерт.
Він нагадав, що днями в ефірі одного з телеканалів Верещук чітко і недвозначно сказала, що в Києві існує корупція, схеми і фінансові потоки, які йдуть не на благо киян, а в кишені мера і його оточення.
"Зокрема того самого "смотрящего" Дениса Комарницького. Чесно кажучи, я навіть не очікував після місяця досить неяскравої кампанії Ірини, що вона може так жорстко і прямо називати речі своїми іменами. Одне слово - молодець.
Таким чином, Ірина Верещук показала всім, що розуміє джерело основних проблем в столиці", - додав Шнайдер.
Цілком логічною є теза Верещук про те, що у справах Комарницького в комбінації з Кличком, вже відбулась низка обшуків, "однак справа далі чомусь не йде", відзначає експерт і погоджується з тезою народного депутат про необхідність "політичної волі", щоб довести розпочате до кінця.
Нагадаємо, раніше розслідувати діяльність "смотрящего" Комарницького і його зв'язок з Кличком вимагали політики і активісти. А під КМДА проходили мітинги - "Стоп свавіллю" - учасники яких домагалися реакції правоохоронців на корупційні схеми в столичній міськраді.