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Ирина Верещук понимает источник основных проблем в столице - эксперт

Киев • УНН

 • 26006 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на должность столичного мэра Ирина Верещук продемонстрировала, что разбирается в делах Киева. Об этом в своем блоге написал политический эксперт Михаил Шнайдер, передает УНН.

Ирина Верещук понимает источник основных проблем в столице - эксперт

“Такие выводы я сделал после того, как Ирина Верещук четко обозначила главных выгодополучателей столичных коррупционных схем — Кличко и Комарницкого”, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на днях в эфире одного из телеканалов Верещук четко и недвусмысленно сказала, что в Киеве существует коррупция, схемы и финансовые потоки, которые идут не на благо киевлян, а в карманы мэра и его окружения.

“В частности того самого „смотрящего“ Дениса Комарницкого. Честно говоря, я даже не ожидал после месяца довольно неяркой кампании Ирины, что она может так жестко и прямо называть вещи своими именами. Одно слово — Молодец.

Таким образом, Ирина Верещук показала всем, что понимает источник основных проблем в столице”, — добавил Шнайдер.

Вполне логичным является тезис Верещук о том, что по делам Комарницкого в комбинации с Кличко, уже прошел ряд обысков, “однако дело дальше почему-то не идет”, отмечает эксперт и соглашается с тезисом народного депутат о необходимости “политической воли”, чтобы довести начатое до конца.

Напомним, ранее расследовать деятельности “смотрящего” Комарницкого и его связи с Кличко требовали политики и активисты. А под КГГА проходили митинги — “Стоп беспределу” — участники которых добивались реакции правоохранителей на коррупционные схемы в столичном горсовете.

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