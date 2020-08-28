Эксперт: женщины-управленцы могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее, чем мужчины - пришло их время

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 10962 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 71014 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106339 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178517 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182474 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390049 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225939 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500430 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349303 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230334 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 17304 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19607 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37706 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20514 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 45978 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142205 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130177 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218785 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390049 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500430 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 10962 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37722 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38001 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45600 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75476 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Эксперт: женщины-управленцы могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее, чем мужчины - пришло их время

Киев • УНН

 • 34108 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Во времена экономического кризиса женщины мобилизуются быстрее, чем мужчины. Поэтому представители сильного пола проигрывают женщинам на руководящих должностях. Об этом в комментарии УНН рассказала эксперт по вопросам гендерного равенства Элла Ламах.

Эксперт: женщины-управленцы могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее, чем мужчины - пришло их время

По ее словам, гендерное неравенство в Украине присутствует. Особенно это касается политической жизни.

"Женщин во власти очень мало. Имеется в виду, на руководящих должностях. Им туда труднее пробиться, чем мужчинам. И жаль, потому что женщины лучшие хозяйки, чем мужчины. К примеру: там, где руководитель ОТГ женщина, больше идет на социальные вопрос - на школы и медицину. Они лучше, чем мужчины, понимают, в чем нуждаются украинцы - защите прав детей, интересов людей пенсионного возраста.

А мужчины на руководящих должностях считают себя маленькими феодалами. И тратят средства, как правило, на строительство дорог и возведение фонтанов", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" планируют выдвигать женщин в мэры не только в Киеве

Мужчины должны относиться к женщинам в политике как к партнерам, отмечает Ламах, и объясняет, что это практика всего западного мира и ЕС, в частности.

"В Украине отношение мужчин к женщинам на руководящих должностях имеет дискриминационный, сексистский характер. Те же европейцы относятся к женщинам, как к партнершам в работе. Они не мыслят себе принятие решения без участия женщин.

Например, Франция даже приняла закон, который определяет, что на руководящих должностях в той или иной бизнес-компании и других структурах должно не менее 50% женщин", - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ищите женщину": как изменился Париж под руководством своего первого мэра-женщины

Женщины часто становятся Рубиконом для различных режимов, говорит Ламах.

"Возьмем, например, Беларусь. Посмотрите, как после последних событий там объединились женщины. Феминизм в стратегию развития страны давно ввели Канада, Швеция, Франция. И назвали это явление прогрессивным движением и идеологией. И мы должны понять, что феминизм - это не подчинение мужчин под женщин, это их равные должности.

Феминизм - это не дискриминация, это - уважение", - говорит специалист.

Ламах убеждена, что время для женщин на руководящих должностях в украинском политикуме пришло.

"Во время экономических кризисов женщины быстрее находят компромиссные решения и выводят страны из кризиса, чем мужчины. Приведу вам пример: пути выхода из карантина, как только началась пандемия, первыми начали искать именно женщины. Ангела Меркель, Елизавета II, жены принцев и другие влиятельные личности начали проводить онлайн-встречи, делать первые шаги для преодоления пандемии. И это - уникально, и является ярким примером эффективности женщин на руководящих должностях", - резюмировала она.

Отметим, на грядущих местных выборах в Украине сразу несколько женщин бороться за мэрские должности. Например, уже известно, что за кресло столичного головы будет бороться Ирина Верещук от партии "Слуга народа". А за пост мэра Полтавы - Оксана Деркач - от партии ОПЗЖ.

Как писал УНН, первая женщина - мэр в Париже Анн Идальго в июне переизбралась на второй срок, сумев реализовать в городе в течение первой своей каденции немало социальных и экологических инициатив.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16