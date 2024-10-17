Тайвань заявив про виявлення 20 китайських літаків навколо острова і запуск КНР двох ракет, під час військових випробувань
Київ • УНН
Китай провів масштабні військові навчання навколо Тайваню, розгорнувши 20 літаків і 8 кораблів. Під час 13-годинних маневрів Китай також здійснив випробувальний запуск двох ракет.
Китай розгорнув рекордну кількість військових літаків, військових кораблів навколо Тайваню, в рамках четвертої серії масштабних військових навчань. Також Китай випробував дві ракети під час військових випробувань.
Пише УНН із посиланням на ANSA.
У понеділок Китай розгорнув рекордну кількість військових літаків, військових кораблів і суден берегової охорони для оточення Тайваню. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що виявило 20 китайських літаків і 8 військових кораблів, які здійснювали польоти над островом протягом 24 годин о 6 ранку за місцевим часом.
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Під час маневрів, які тривали 13 годин, Китай здійснив випробувальний запуск двох ракет "по" своїй території, повідомив журналістам на умовах анонімності представник національної безпеки.
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