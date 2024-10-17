Тайвань заявил об обнаружении 20 китайских самолетов вокруг острова и о запуске КНР двух ракет, во время военных испытаний

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Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
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Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
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Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

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Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
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Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

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Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
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Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

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Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
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Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

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Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
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Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

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Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
16 октября 2024, 14:09  •  120343 просмотра

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Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
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В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
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В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тайвань заявил об обнаружении 20 китайских самолетов вокруг острова и о запуске КНР двух ракет, во время военных испытаний

Тайвань заявил об обнаружении 20 китайских самолетов вокруг острова и о запуске КНР двух ракет, во время военных испытаний

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:21  •  3087 просмотра

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Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня, развернув 20 самолетов и 8 кораблей. Во время 13-часовых маневров Китай также осуществил испытательный запуск двух ракет.

Китай развернул рекордное количество военных самолетов, военных кораблей вокруг Тайваня, в рамках четвертой серии масштабных военных учений. Также Китай испытал две ракеты во время военных испытаний.

Пишет УНН со ссылкой на ANSA.

В понедельник Китай развернул рекордное количество военных самолетов, военных кораблей и судов береговой охраны для окружения Тайваня. Министерство обороны Тайваня сообщило, что обнаружило 20 китайских самолетов и 8 военных кораблей, которые совершали полеты над островом в течение 24 часов в 6 утра по местному времени.

КНДР готовит контингент для войны против Украины, говорил об этом с США - Зеленский17 октября 2024, 13:17 • 4486 просмотров

Во время маневров, которые длились 13 часов, Китай осуществил испытательный запуск двух ракет «по» своей территории, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель национальной безопасности.

Тайвань фиксирует рекордную активность китайских самолетов во время военных учений15 октября 2024, 23:47 • 14637 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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