Тайвань заявил об обнаружении 20 китайских самолетов вокруг острова и о запуске КНР двух ракет, во время военных испытаний
Киев • УНН
Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня, развернув 20 самолетов и 8 кораблей. Во время 13-часовых маневров Китай также осуществил испытательный запуск двух ракет.
Китай развернул рекордное количество военных самолетов, военных кораблей вокруг Тайваня, в рамках четвертой серии масштабных военных учений. Также Китай испытал две ракеты во время военных испытаний.
Пишет УНН со ссылкой на ANSA.
В понедельник Китай развернул рекордное количество военных самолетов, военных кораблей и судов береговой охраны для окружения Тайваня. Министерство обороны Тайваня сообщило, что обнаружило 20 китайских самолетов и 8 военных кораблей, которые совершали полеты над островом в течение 24 часов в 6 утра по местному времени.
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Во время маневров, которые длились 13 часов, Китай осуществил испытательный запуск двух ракет «по» своей территории, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель национальной безопасности.
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