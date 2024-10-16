Тайвань фиксирует рекордную активность китайских самолетов во время военных учений
Киев • УНН
Тайвань сообщает о 28 китайских самолетах, пересекших среднюю линию пролива во время военных учений. Китай назвал учения предупреждением против "сепаратистских действий" в ответ на речь президента Тайваня.
Тайвань сообщает о рекордном количестве китайских самолетов во время военных учений. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Китай, в ответ на недавнюю речь президента Тайваня Лай Чин-тэ, назвал учения Joint Sword-2024B предупреждением против "сепаратистских действий". Тайвань и Китай продолжают конфликтовать по статусу острова, причем Пекин считает его частью своей территории.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что 28 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, тогда как китайские военные корабли также были замечены поблизости. США и их союзники выразили обеспокоенность из-за этих учений, назвав их "безответственными и дестабилизирующими".
Китай начал военные учения вокруг Тайваня13 октября 2024, 23:33 • 15646 просмотров