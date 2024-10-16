Тайвань фіксує рекордну активність китайських літаків під час військових навчань
Київ • УНН
Тайвань повідомляє про 28 китайських літаків, що перетнули середню лінію протоки під час військових навчань. Китай назвав навчання попередженням проти "сепаратистських дій" у відповідь на промову президента Тайваню.
Тайвань повідомляє про рекордну кількість китайських літаків під час військових навчань. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Китай, у відповідь на недавню промову президента Тайваню Лай Чін-те, назвав навчання Joint Sword-2024B попередженням проти "сепаратистських дій". Тайвань та Китай продовжують конфліктувати щодо статусу острова, причому Пекін вважає його частиною своєї території.
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 28 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, тоді як китайські військові кораблі також були помічені поблизу. США та їх союзники висловили занепокоєння через ці навчання, назвавши їх "безвідповідальними та дестабілізаційними".
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню14.10.24, 02:33 • 16399 переглядiв