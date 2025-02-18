Тайвань домовляється про багатомільярдний оборонний контракт зі США

Тайвань розглядає можливість закупівлі зброї на мільярди доларів у Сполучених Штатів. Таким чином Тайбей сподівається заручитися підтримкою адміністрації Трампа через тиск Китаю на острів. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційну агенцію Reuters.

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Інформагенція з посиланням на власні джерела пише, що до пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони і ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Я був би дуже здивований, якби це було менше 8 мільярдів доларів. Десь між 7 і 10 мільярдами доларів - зазначило джерело.

Інше джерело, знайоме з цим питанням повідомило, що Тайвань планує запропонувати спеціальний оборонний бюджет, в якому пріоритетними будуть високоточні боєприпаси, модернізація ППО, системи командування й управління, обладнання для резервних сил і технології боротьби з безпілотниками.

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Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц у коментарі агентству заявив, що хоче прискорити постачання зброї на острівну державу.

Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати подробиці закупівель, але заявило, що зосереджене на розбудові своєї оборони.

"Будь-яке озброєння та обладнання, яке може досягти цих цілей із розбудови армії, є об'єктами тендеру", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо

Держдеп США затвердив продаж Тайваню військового обладнання на 265 млн доларів для модернізації систем управління та зв'язку. Раніше було схвалено постачання запчастин для F-16 та радарів на 385 млн доларів.

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