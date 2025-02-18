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05:23 • 26227 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125275 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184285 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148608 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139822 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117832 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108297 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143589 перегляди

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Тайвань домовляється про багатомільярдний оборонний контракт зі США

Тайвань домовляється про багатомільярдний оборонний контракт зі США

Київ • УНН

 • 30886 перегляди

Тайвань розглядає можливість придбання у США зброї на суму від 7 до 10 млрд доларів. До пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони, HIMARS та інше високоточне озброєння.

Тайвань розглядає можливість закупівлі зброї на мільярди доларів у Сполучених Штатів. Таким чином Тайбей сподівається заручитися підтримкою адміністрації Трампа через тиск Китаю на острів. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційну агенцію Reuters.

Деталі

Інформагенція з посиланням на власні джерела пише, що до пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони і ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Я був би дуже здивований, якби це було менше 8 мільярдів доларів. Десь між 7 і 10 мільярдами доларів

- зазначило джерело. 

Інше джерело, знайоме з цим питанням повідомило, що Тайвань планує запропонувати спеціальний оборонний бюджет, в якому пріоритетними будуть високоточні боєприпаси, модернізація ППО, системи командування й управління, обладнання для резервних сил і технології боротьби з безпілотниками.

Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" з Тайванем01.01.25, 17:24 • 28579 переглядiв

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц у коментарі агентству заявив, що хоче прискорити постачання зброї на острівну державу.

Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати подробиці закупівель, але заявило, що зосереджене на розбудові своєї оборони.

"Будь-яке озброєння та обладнання, яке може досягти цих цілей із розбудови армії, є об'єктами тендеру", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо

Держдеп США затвердив продаж Тайваню військового обладнання на 265 млн доларів для модернізації систем управління та зв'язку. Раніше було схвалено постачання запчастин для F-16 та радарів на 385 млн доларів.

Тайвань провів перші навчання з моделювання відповіді на атаку Китаю26.12.24, 14:54 • 16589 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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