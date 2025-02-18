Тайвань договаривается о многомиллиардном оборонном контракте с США

Тайвань рассматривает возможность закупки оружия на миллиарды долларов у Соединенных Штатов. Таким образом Тайбэй надеется заручиться поддержкой администрации Трампа из-за давления Китая на остров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Детали

Информагентство со ссылкой на собственные источники пишет, что в пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Я был бы очень удивлен, если бы это было меньше 8 миллиардов долларов. Где-то между 7 и 10 миллиардами долларов - отметил источник.

Другой источник, знакомый с этим вопросом сообщил, что Тайвань планирует предложить специальный оборонный бюджет, в котором приоритетными будут высокоточные боеприпасы, модернизация ПВО, системы командования и управления, оборудование для резервных сил и технологии борьбы с беспилотниками.

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Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в комментарии агентству заявил, что хочет ускорить поставки оружия на островное государство.

Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать подробности закупок, но заявило, что сосредоточено на развитии своей обороны.

"Любое вооружение и оборудование, которое может достичь этих целей по развитию армии, является объектами тендера", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним

Госдеп США утвердил продажу Тайваню военного оборудования на 265 млн долларов для модернизации систем управления и связи. Ранее была одобрена поставка запчастей для F-16 и радаров на 385 млн долларов.

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