13:53 • 2258 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 7750 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 12064 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 21358 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 18300 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 36932 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 19895 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 35489 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22843 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27766 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 21353 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 36929 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 26826 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 35488 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 112855 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 92 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 796 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 7156 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 31949 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 31362 перегляди
СЗР України викрила чергові маніпуляції наришкіна щодо російської "суперзброї"

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про нову інформаційну атаку кремля, спрямовану на залякування західних країн розпіареними зразками новітнього озброєння. Заяви наришкіна про успіхи випробувань ракет є частиною стратегії дезінформації.

СЗР України викрила чергові маніпуляції наришкіна щодо російської "суперзброї"

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про нову інформаційну атаку кремля, спрямовану на залякування західних країн розпіареними зразками новітнього озброєння. Директор СЗР рф сергій наришкін у своєму останньому інтерв’ю вкотре заявив про "приголомшливі" успіхи випробувань ракет, намагаючись чинити психологічний тиск на міжнародних партнерів України. Про це пише УНН.

Деталі

У своїх заявах наришкін стверджує, що західні розвідки були шоковані завершенням випробувань ракети "Бурєвєснік" та підводного апарата "Посєйдон". Проте українська розвідка наголошує, що ці заяви є частиною стратегії дезінформації. Насправді більшість запусків "Бурєвєсніка" у період з 2016 по 2019 роки закінчилися невдачами, а технічні характеристики цієї зброї значно перебільшені російською пропагандою.

НАТО посилює присутність в Арктиці: британські морпіхи переходять на цілорічне чергування в Норвегії11.01.26, 02:46 • 10272 перегляди

Аналогічна ситуація спостерігається і з використанням ракети "Орєшнік". Попри спроби Москви подати її як унікальну та недосяжну для засобів ППО зброю, зафіксовано низку невдалих пусків. Попередні спроби кремля використати цей фактор для шантажу Європи не дали очікуваного ефекту, тому наришкін був змушений повернутися до банальної риторики погроз.

Провальні спецоперації російської розвідки

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що наришкін, як давній соратник путіна, регулярно організовує інформаційні "спецоперації" проти європейських країн. Більшість цих заходів, спрямованих на розкол єдності Заходу, завершилися повним провалом через низьку якість підготовки та очевидність поширюваної брехні.

Старий приятель путіна наришкін раніше неодноразово намагався публічно поширювати відверту дезінформацію та організовувати інформаційні "спецоперації сзр" проти Європи. Втім, більшість таких "спецоперацій" закінчилися повним провалом, тож зараз очільник сзр вдався до банальних погроз і залякувань

- повідомили в українській СЗР. 

"Яндекс" зливає владі рф інформацію про своїх користувачів - СЗРУ30.12.25, 01:49 • 3374 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України