Служба зовнішньої розвідки України повідомила про нову інформаційну атаку кремля, спрямовану на залякування західних країн розпіареними зразками новітнього озброєння. Директор СЗР рф сергій наришкін у своєму останньому інтерв’ю вкотре заявив про "приголомшливі" успіхи випробувань ракет, намагаючись чинити психологічний тиск на міжнародних партнерів України. Про це пише УНН.

Деталі

У своїх заявах наришкін стверджує, що західні розвідки були шоковані завершенням випробувань ракети "Бурєвєснік" та підводного апарата "Посєйдон". Проте українська розвідка наголошує, що ці заяви є частиною стратегії дезінформації. Насправді більшість запусків "Бурєвєсніка" у період з 2016 по 2019 роки закінчилися невдачами, а технічні характеристики цієї зброї значно перебільшені російською пропагандою.

Аналогічна ситуація спостерігається і з використанням ракети "Орєшнік". Попри спроби Москви подати її як унікальну та недосяжну для засобів ППО зброю, зафіксовано низку невдалих пусків. Попередні спроби кремля використати цей фактор для шантажу Європи не дали очікуваного ефекту, тому наришкін був змушений повернутися до банальної риторики погроз.

Провальні спецоперації російської розвідки

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що наришкін, як давній соратник путіна, регулярно організовує інформаційні "спецоперації" проти європейських країн. Більшість цих заходів, спрямованих на розкол єдності Заходу, завершилися повним провалом через низьку якість підготовки та очевидність поширюваної брехні.

