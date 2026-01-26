$43.140.03
Эксклюзив
12:45 • 1042 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 4892 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 12264 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 13176 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 28468 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 17075 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 30430 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21798 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27127 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36833 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

СВР Украины разоблачила очередные манипуляции Нарышкина относительно российского "супероружия"

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщила о новой информационной атаке кремля, направленной на запугивание западных стран распиаренными образцами новейшего вооружения. Заявления Нарышкина об успехах испытаний ракет являются частью стратегии дезинформации.

СВР Украины разоблачила очередные манипуляции Нарышкина относительно российского "супероружия"

Служба внешней разведки Украины сообщила о новой информационной атаке кремля, направленной на запугивание западных стран распиаренными образцами новейшего вооружения. Директор СВР рф сергей нарышкин в своем последнем интервью в очередной раз заявил о "потрясающих" успехах испытаний ракет, пытаясь оказать психологическое давление на международных партнеров Украины. Об этом пишет УНН.

Детали

В своих заявлениях нарышкин утверждает, что западные разведки были шокированы завершением испытаний ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон". Однако украинская разведка отмечает, что эти заявления являются частью стратегии дезинформации. На самом деле большинство запусков "Буревестника" в период с 2016 по 2019 годы закончились неудачами, а технические характеристики этого оружия значительно преувеличены российской пропагандой.

НАТО усиливает присутствие в Арктике: британские морпехи переходят на круглогодичное дежурство в Норвегии11.01.26, 02:46 • 10272 просмотра

Аналогичная ситуация наблюдается и с использованием ракеты "Орешник". Несмотря на попытки Москвы представить ее как уникальное и недосягаемое для средств ПВО оружие, зафиксирован ряд неудачных пусков. Предыдущие попытки кремля использовать этот фактор для шантажа Европы не дали ожидаемого эффекта, поэтому нарышкин был вынужден вернуться к банальной риторике угроз.

Провальные спецоперации российской разведки

Служба внешней разведки Украины отмечает, что нарышкин, как давний соратник путина, регулярно организует информационные "спецоперации" против европейских стран. Большинство этих мероприятий, направленных на раскол единства Запада, завершились полным провалом из-за низкого качества подготовки и очевидности распространяемой лжи.

Старый приятель путина нарышкин ранее неоднократно пытался публично распространять откровенную дезинформацию и организовывать информационные "спецоперации СВР" против Европы. Впрочем, большинство таких "спецопераций" закончились полным провалом, поэтому сейчас глава СВР прибег к банальным угрозам и запугиваниям

- сообщили в украинской СВР. 

"Яндекс" сливает властям РФ информацию о своих пользователях - СВРУ30.12.25, 01:49 • 3374 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины