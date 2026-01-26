Служба внешней разведки Украины сообщила о новой информационной атаке кремля, направленной на запугивание западных стран распиаренными образцами новейшего вооружения. Директор СВР рф сергей нарышкин в своем последнем интервью в очередной раз заявил о "потрясающих" успехах испытаний ракет, пытаясь оказать психологическое давление на международных партнеров Украины. Об этом пишет УНН.

Детали

В своих заявлениях нарышкин утверждает, что западные разведки были шокированы завершением испытаний ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон". Однако украинская разведка отмечает, что эти заявления являются частью стратегии дезинформации. На самом деле большинство запусков "Буревестника" в период с 2016 по 2019 годы закончились неудачами, а технические характеристики этого оружия значительно преувеличены российской пропагандой.

Аналогичная ситуация наблюдается и с использованием ракеты "Орешник". Несмотря на попытки Москвы представить ее как уникальное и недосягаемое для средств ПВО оружие, зафиксирован ряд неудачных пусков. Предыдущие попытки кремля использовать этот фактор для шантажа Европы не дали ожидаемого эффекта, поэтому нарышкин был вынужден вернуться к банальной риторике угроз.

Провальные спецоперации российской разведки

Служба внешней разведки Украины отмечает, что нарышкин, как давний соратник путина, регулярно организует информационные "спецоперации" против европейских стран. Большинство этих мероприятий, направленных на раскол единства Запада, завершились полным провалом из-за низкого качества подготовки и очевидности распространяемой лжи.

