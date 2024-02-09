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Ситуація в Червоному морі наразі не відобразилась на світовій економіці - МВФ

Ситуація в Червоному морі наразі не відобразилась на світовій економіці - МВФ

Київ • УНН

 • 35566 перегляди

Директор-розпорядник МВФ заявив, що хоча обстріли в Червоному морі змушують судна шукати альтернативні маршрути, що збільшує витрати, ситуація не має суттєвого впливу на прогнози зростання світової економіки.

Попри те, що через обстріл кораблів у Червоному морі, торгові судна вимушені шукати інші шляхи для постачання, ця ситуація наразі не позначається на світовій економіці. Про це в інтерв'ю виданню The Washington Post заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає УНН.

Деталі

Вона визнала, що через військові дії хуситів, торговельним суднам доводиться йти іншим шляхом,  що призводить до зростання витрат.

Зокрема, в січні цього року, порівняно з січнем минулого року зафіксовано майже вдвічі менше трафіку через Суецький канал. Водночас директор-розпорядник МВФ наголосила, що наслідки наразі не мають глобального масштабу.

На цей час це (ситуація в Червоному морі - ред.) має наслідки, але не того масштабу, який би значно зірвав прогнози зростання світової економіки. Вплив більш локалізований. Він є найважчим для країни, яка залежить від доходів від Суецького каналу

- пояснила Георгієва

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Доповнення

За її словами, найбільше наслідки відчуваються в Єгипті, який покладається на доходи від Суецького каналу і зараз втрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць.

Звичайно, ситуація в Червоному морі додає трохи тиску на ціни. Поки що не до такої міри, щоб я сказала, що прогнози глобальної інфляції будуть переглянуті в бік зростання

- підсумувала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС планує розпочати в найближчі три тижні військово-морську місію в Червоному морі, щоб допомогти захистити вантажні судна від нападів хуситів в Ємені. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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