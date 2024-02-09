Ситуація в Червоному морі наразі не відобразилась на світовій економіці - МВФ

Попри те, що через обстріл кораблів у Червоному морі, торгові судна вимушені шукати інші шляхи для постачання, ця ситуація наразі не позначається на світовій економіці. Про це в інтерв'ю виданню The Washington Post заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає УНН.

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Вона визнала, що через військові дії хуситів, торговельним суднам доводиться йти іншим шляхом, що призводить до зростання витрат.

Зокрема, в січні цього року, порівняно з січнем минулого року зафіксовано майже вдвічі менше трафіку через Суецький канал. Водночас директор-розпорядник МВФ наголосила, що наслідки наразі не мають глобального масштабу.

На цей час це (ситуація в Червоному морі - ред.) має наслідки, але не того масштабу, який би значно зірвав прогнози зростання світової економіки. Вплив більш локалізований. Він є найважчим для країни, яка залежить від доходів від Суецького каналу