Ситуация в Красном море пока не отразилась на мировой экономике - МВФ

Несмотря на то, что из-за обстрела кораблей в Красном море, торговые суда вынуждены искать другие пути для снабжения, эта ситуация пока не сказывается на мировой экономике. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН.

Детали

Она признала, что из-за военных действий хуситов, торговым судам приходится идти другим путем, что приводит к росту расходов.

В частности, в январе этого года, по сравнению с январем прошлого года зафиксировано почти вдвое меньше трафика через Суэцкий канал. В то же время директор-распорядитель МВФ отметила, что последствия пока не имеют глобального масштаба.

В настоящее время это (ситуация в Красном море - ред.) имеет последствия, но не того масштаба, который бы значительно сорвал прогнозы роста мировой экономики. Влияние более локализовано. Оно является самым тяжелым для страны, которая зависит от доходов от Суэцкого канала - объяснила Георгиева

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По ее словам, больше всего последствия ощущаются в Египте, который полагается на доходы от Суэцкого канала и сейчас теряет более 100 миллионов долларов в месяц.

Конечно, ситуация в Красном море добавляет немного давления на цены. Пока что не до такой степени, чтобы я сказала, что прогнозы глобальной инфляции будут пересмотрены в сторону роста - подытожила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует начать в ближайшие три недели военно-морскую миссию в Красном море, чтобы помочь защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене.