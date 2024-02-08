Германия отправила в Красное море фрегат "Гессен" для участия военной миссии ЕС

Германия отправила фрегат "Гессен" в Красное море для участия в военно-морской миссии Евросоюза по защите торговых судов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что фрегат "Гессен" вышел из североморского порта Вильгельмсхафен в Красное море, но его участие в миссии ЕС все еще зависит от мандата Евросоюза и одобрения Бундестага, которое ожидается в конце февраля.

Мы ожидаем весь спектр прямых и косвенных атак, начиная от баллистических ракет широкого радиуса действия... и заканчивая беспилотниками и дистанционно управляемыми лодками в режиме камикадзе - заявил командующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Он подчеркнул, что свободные морские торговые пути являются основой промышленности Германии, и текущая ситуация в Красном море уже привела к уменьшению поставок и заставила некоторые компании остановить свое производство.

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Дополнение

Отмечается, что "Гессен" будет одним из как минимум трех фрегатов или эсминцев, которые, согласно так называемой концепции кризисного менеджмента Европейской службы внешних действий, нужны для развертывания в минимальном количестве.

Корабль ВМС Германии имеет радиолокационную разведку, способную одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты и ударные вертолеты.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует начать в ближайшие три недели военно-морскую миссию в Красном море, чтобы помочь защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене.