Німеччина відправила до Червоного моря фрегат "Гессен" для участі військовій місії ЄС
Київ • УНН
Німецький фрегат "Гессен" був відправлений до Червоного моря для участі в майбутній військово-морській місії ЄС із захисту торгових суден від нападів хуситів в Ємені.
Німеччина відправила фрегат "Гессен" до Червоного моря для участі у військово-морській місії Євросоюзу із захисту торгових суден. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що фрегат "Гессен" вийшов з північноморського порту Вільгельмсхафен до Червоного моря, але його участь у місії ЄС все ще залежить від мандату Євросоюзу та схвалення Бундестагу, яке очікується наприкінці лютого.
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Він підкреслив, що вільні морські торговельні шляхи є основою промисловості Німеччини, і поточна ситуація в Червоному морі вже спричинила зменшення постачання та змусила деякі компанії зупинити своє виробництво.
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Зазначається, що "Гессен" буде одним зі щонайменше трьох фрегатів або есмінців, які, згідно з так званою концепцією кризового менеджменту Європейської служби зовнішніх дій, потрібні для розгортання у мінімальній кількості.
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Нагадаємо
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС планує розпочати в найближчі три тижні військово-морську місію в Червоному морі, щоб допомогти захистити вантажні судна від нападів хуситів в Ємені.