"Ситуація, на жаль, не змінюється, ситуація складна" - військова адміністрація про обстановку на Куп'янщині
Київ • УНН
Ситуація в Куп'янському районі залишається складною, але контрольована Силами оборони, а критично важливі об'єкти інфраструктури, такі як водо- та електропостачання, працюють нормально, попри постійні російські штурмові дії та обстріли.
На Куп’янщині у Харківській області ситуація не змінюється, ситуація складна, але контрольована Силами оборони. У самому Куп'янську у штатному режимі працює критична інфраструктура, водопостачання, енергетика. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає кореспондент УНН.
Ситуація, на жаль, не змінюється, ситуація складна. Ворог намагається протиснути нашу оборону, знайти слабкі місця. Постійні штурмові дії проводить, постійні удари наносить, але нічого не виходить. Ситуація складна, але контрольована. Наші сили контролюють повністю ситуацію, контролюють лінію зіткнення, дають ворогу гідну відсіч, знищуючи і живу силу, і техніку
Він додав, що на Куп’янщині критична інфраструктура працює у сталому режимі.
"Є світло, є водопостачання, є мобільний зв’язок, є інтернет, маршрутний транспорт. Незважаючи на 7 км до лінії фронту, Куп’янськ живе, працює", - додав Беседін.
Також він зазначив, що жителі Куп’янщини відмовляють евакуйовуватися, нехтуючи своїм життям та життям своїх дітей.
Нагадаємо
Десятки населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських, мінометних та авіаційних ударів російських військ минулої доби, що призвело до жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових кварталів, а Вовчанськ зазнав потужного обстрілу.