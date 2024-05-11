"Ситуация, к сожалению, не меняется, ситуация сложная" - военная администрация об обстановке на Купянщине

На Купянщине в Харьковской области ситуация не меняется, ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. В самом Купянске в штатном режиме работает критическая инфраструктура, водоснабжение, энергетика. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, передает корреспондент УНН.

Ситуация, к сожалению, не меняется, ситуация сложная. Враг пытается продавить нашу оборону, найти слабые места. Постоянные штурмовые действия проводит, постоянные удары наносит, но ничего не получается. Ситуация сложная, но контролируемая. Наши силы контролируют полностью ситуацию, контролируют линию соприкосновения, дают врагу достойный отпор, уничтожая и живую силу, и технику - сказал Беседин.

Он добавил, что на Купянщине критическая инфраструктура работает в постоянном режиме.

"Есть свет, есть водоснабжение, есть мобильная связь, есть интернет, маршрутный транспорт. Несмотря на 7 км до линии фронта, Купянск живет, работает", - добавил Беседин.

Также он отметил, что жители Купянщины отказываются эвакуироваться, пренебрегая своей жизнью и жизнью своих детей.

Напомним

Десятки населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским, минометным и авиационным ударам российских войск за прошедшие сутки, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям жилых кварталов, а Волчанск подвергся мощному обстрелу.