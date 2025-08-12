Ситуація на фронті: ЗСУ зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині - Генштаб

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
16:37 • 45698 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 89094 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 144184 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 116677 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 85189 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 129592 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128957 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106611 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73909 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126508 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
67%
754мм
Популярнi новини
На півночі Сили оборони переходять до контратакувальних дій - офіцер ЗСУ11 серпня, 13:15 • 11587 перегляди
Трамп заявив, що цієї п’ятниці їде до путіна в росію11 серпня, 15:45 • 12024 перегляди
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угодиPhoto16:15 • 13774 перегляди
Харків атакував ворожий дрон "Молнія"16:43 • 8732 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto19:18 • 8028 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 45698 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 89095 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 144184 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 117849 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 126632 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto19:18 • 8140 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 144184 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 115122 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 230261 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 375772 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Instagram
Forbes
Financial Times
Пістолет

Ситуація на фронті: ЗСУ зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині - Генштаб

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Протягом 11 серпня на фронті відбулося 122 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційного удару. Сили оборони України зачистили населені пункти Степне та Новокостянтинівка на Сумщині.

Ситуація на фронті: ЗСУ зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині - Генштаб

Протягом доби 11 серпня на фронті відбулося 122 боєзіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб, здійснив 287 обстрілів, зокрема 24 – із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України

- розповіли у Генштабі.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак на позиції наших військ, один бій ще триває. Бої точилися в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Шандриголового, Ямполя. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили чотири спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки та Виїмки.

Немає жодної ознаки, що путін готується до припинення вогню і війни - Зеленський11.08.25, 20:54 • 1918 переглядiв

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл; також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по населених пунктах Новоандріївка, Степногірськ та Григорівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів шість марних атак на позиції наших захисників. Водночас завдав авіаударів по Придніпровському та Антонівці.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 10 серпня російські війська втратили 1000 солдатів, 4 танки та 37 артсистем.

На Покровському та Добропільському напрямку продовжуються найінтенсивніші бої: обстановка на Східному фронті11.08.25, 23:51 • 644 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна