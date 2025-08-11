Втріти ворога за добу: 1000 загарбників вже не допоможуть окупаційній армії

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 серпня, 08:18 • 22316 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 77735 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 152153 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 115945 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 287192 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 160772 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 347515 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 314550 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107858 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150439 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.9м/с
80%
751мм
Популярнi новини
Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде10 серпня, 19:08 • 8418 перегляди
Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, тривають афтершоки10 серпня, 19:26 • 4752 перегляди
Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих знов зросла, аварійно-рятувальні роботи завершеноPhoto10 серпня, 19:48 • 3380 перегляди
Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ10 серпня, 20:37 • 6504 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова03:04 • 2622 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 347517 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 224145 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 314550 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 325596 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 225352 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ільхам Алієв
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Аляска
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 57955 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 152157 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 325596 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 231209 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 240403 перегляди
Актуальне
The New York Times
The Times
Економіст (журнал)
Fox News
Вашингтон пост

Втріти ворога за добу: 1000 загарбників вже не допоможуть окупаційній армії

Київ • УНН

 • 522 перегляди

За добу 10 серпня російські війська втратили 1000 солдатів, 4 танки та 37 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 зросли до 1064240 осіб.

Втріти ворога за добу: 1000 загарбників вже не допоможуть окупаційній армії

За добу 10 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів, 4 танки та 37 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1064240 (+1000) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11093 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23114 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 31380 (+37)
          • РСЗВ ‒ 1462 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1204 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50646 (+191)
                    • крилаті ракети ‒ 3556 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58113 (+131)
                            • спеціальна техніка ‒ 3936 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              В Інституті вивчення війни вважають, що кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України.

                              Верещук: "Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго"06.08.25, 00:58 • 44265 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна