Втріти ворога за добу: 1000 загарбників вже не допоможуть окупаційній армії
Київ • УНН
За добу 10 серпня російські війська втратили 1000 солдатів, 4 танки та 37 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 зросли до 1064240 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1064240 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11093 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23114 (+7)
- артилерійських систем ‒ 31380 (+37)
- РСЗВ ‒ 1462 (+2)
- засоби ППО ‒ 1204 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50646 (+191)
- крилаті ракети ‒ 3556 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 58113 (+131)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни вважають, що кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України.
