Встретить врага за сутки: 1000 захватчиков уже не помогут оккупационной армии
Киев • УНН
За сутки 10 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат, 4 танка и 37 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1064240 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 11093 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23114 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 31380 (+37)
- РСЗО ‒ 1462 (+2)
- средства ПВО ‒ 1204 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50646 (+191)
- крылатые ракеты ‒ 3556 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58113 (+131)
- специальная техника ‒ 3936 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.
