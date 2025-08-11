$41.460.00
10 августа, 08:18 • 22314 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 77730 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 152149 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 115943 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 287190 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 160771 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 347510 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 314548 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107858 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150439 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Встретить врага за сутки: 1000 захватчиков уже не помогут оккупационной армии

Киев • УНН

 • 508 просмотра

За сутки 10 августа российские войска потеряли 1000 солдат, 4 танка и 37 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 возросли до 1064240 человек.

Встретить врага за сутки: 1000 захватчиков уже не помогут оккупационной армии

За сутки 10 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат, 4 танка и 37 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1064240 (+1000) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11093 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23114 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 31380 (+37)
          • РСЗО ‒ 1462 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1204 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 50646 (+191)
                    • крылатые ракеты ‒ 3556 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 58113 (+131)
                            • специальная техника ‒ 3936 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.

                              Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"06.08.25, 00:58 • 44265 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина