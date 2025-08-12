Ситуация на фронте: ВСУ зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области - Генштаб

В течение суток 11 августа на фронте произошло 122 боестолкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 51 авиационный удар, сбросив 106 КАБ, совершил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 атак российских захватчиков. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб, совершил 287 обстрелов, в том числе 24 – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины - рассказали в Генштабе.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть атак на позиции наших войск, один бой еще продолжается. Бои шли в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодези, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Шандриголового, Ямполя. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили четыре попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григоровки и Выемки.

Нет никаких признаков того, что путин готовится к прекращению огня и войны - Зеленский

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лысовка, Зверово, Орехово, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны. По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл; также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григоровка.

На Приднепровском направлении враг провел шесть тщетных атак на позиции наших защитников. В то же время нанес авиаудары по Приднепровскому и Антоновке.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

