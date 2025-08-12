Ситуация на фронте: ВСУ зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области - Генштаб

$41.390.07
16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ
11 августа, 13:15
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию
11 августа, 15:45
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашения
16:15
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"
16:43
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
19:18
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
11 августа, 10:52
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
11 августа, 10:29
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Франция
Сумская область
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 13:49
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Хранитель
Instagram
Forbes
Financial Times
Пистолет

Ситуация на фронте: ВСУ зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 488 просмотра

В течение 11 августа на фронте произошло 122 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный удар. Силы обороны Украины зачистили населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области.

Ситуация на фронте: ВСУ зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку в Сумской области - Генштаб

В течение суток 11 августа на фронте произошло 122 боестолкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 51 авиационный удар, сбросив 106 КАБ, совершил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 атак российских захватчиков. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб, совершил 287 обстрелов, в том числе 24 – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины

- рассказали в Генштабе.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть атак на позиции наших войск, один бой еще продолжается. Бои шли в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодези, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Шандриголового, Ямполя. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили четыре попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григоровки и Выемки.

Нет никаких признаков того, что путин готовится к прекращению огня и войны - Зеленский11.08.25, 20:54 • 1918 просмотров

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лысовка, Зверово, Орехово, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны. По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл; также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григоровка.

На Приднепровском направлении враг провел шесть тщетных атак на позиции наших защитников. В то же время нанес авиаудары по Приднепровскому и Антоновке.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 10 августа российские войска потеряли 1000 солдат, 4 танка и 37 артсистем.

На Покровском и Добропольском направлениях продолжаются самые интенсивные бои: обстановка на Восточном фронте11.08.25, 23:51 • 644 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина