Ситуація на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб 13 вересня 2025

З початку доби 13 вересня на фронті відбулося 158 боєзіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 106 КАБ, залучив для ураження 1950 дронів-камікадзе та здійснив 3570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав вісім авіаційних ударів, скинув 20 керованих авіаційних бомб, здійснив 167 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та в напрямку Хатнього, Одрадного. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Мирного та в напрямку Куп’янська і Петропавлівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Греківка, Зарічне та в бік Ставків. Одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні вже відбили 14 з 17 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі атаки у районі Білої Гори та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Клебан-Бик, Катеринівка, Полтавка, Русин Яр та в бік Плещіївки й Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити наші підрозділи. Активність - у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миколаївка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке та в бік Новопавлівки й Філії. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 86 та поранили 55 окупантів, знищили 19 БпЛА та пошкодили автомобіль і дев’ять укриттів особового складу ворога - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Олександроград, Тернове, Воскресенка, Маліївка, Ольгівське та в напрямку Іванівки, Новоіванівки й Полтавки. Бої продовжуються в трьох локаціях.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару Залізничному.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаударів в районах населених пунктів Козацьке та Інгулець.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 12 вересня армія рф втратила 950 військових, 39 артилерійських систем та 4 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 становлять 1093730 осіб.

