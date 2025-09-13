Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб 13 сентября 2025

С начала суток 13 сентября на фронте произошло 158 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 106 КАБ, задействовал для поражения 1950 дронов-камикадзе и совершил 3570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес восемь авиационных ударов, сбросил 20 управляемых авиационных бомб, совершил 167 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Отрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Мирного и в направлении Купянска и Петропавловки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении украинские воины сегодня уже отбили 14 из 17 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 39 попыток потеснить наши подразделения. Активность - в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 86 и ранили 55 оккупантов, уничтожили 19 БпЛА и повредили автомобиль и девять укрытий личного состава врага - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малеевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки. Бои продолжаются в трех локациях.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Зализничному.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казацкое и Ингулец.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

За сутки 12 сентября армия рф потеряла 950 военных, 39 артиллерийских систем и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 составляют 1093730 человек.

