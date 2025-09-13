$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 17753 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 36135 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 44826 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 41933 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 54568 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 35059 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 56964 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 57817 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37509 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36648 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб 13 сентября 2025

Киев • УНН

 • 342 просмотра

С начала суток 13 сентября на фронте зафиксировано 158 боестолкновений. Противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 106 КАБ и задействовал 1950 дронов-камикадзе.

Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 13 сентября на фронте произошло 158 боестолкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 63 авиационных удара, сбросил 106 КАБ, задействовал для поражения 1950 дронов-камикадзе и совершил 3570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес восемь авиационных ударов, сбросил 20 управляемых авиационных бомб, совершил 167 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного, Фиголевки и в направлении Хатнего, Отрадного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Мирного и в направлении Купянска и Петропавловки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Шандриголово, Колодязи, Грековка, Заречное и в сторону Ставков. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении украинские воины сегодня уже отбили 14 из 17 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине11.09.25, 17:33 • 34439 просмотров

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские атаки в районе Белой Горы и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Катериновка, Полтавка, Русин Яр и в сторону Плещеевки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 39 попыток потеснить наши подразделения. Активность - в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Николаевка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Новониколаевка, Новоподгороднее, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 86 и ранили 55 оккупантов, уничтожили 19 БпЛА и повредили автомобиль и девять укрытий личного состава врага

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Александроград, Терновое, Воскресенка, Малеевка, Ольговское и в направлении Ивановки, Новоивановки и Полтавки. Бои продолжаются в трех локациях.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Зализничному.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудары в районах населенных пунктов Казацкое и Ингулец.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 12 сентября армия рф потеряла 950 военных, 39 артиллерийских систем и 4 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.25 составляют 1093730 человек.

Каждый, кто стремится к завершению этой войны, должен сделать то, что нужно для остановки российской военной машины – Зеленский13.09.25, 21:51 • 1846 просмотров

Вадим Хлюдзинский

