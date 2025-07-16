Сирський отримав гарантії підтримки від нового командувача сил НАТО в Європі

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем. Він отримав гарантії щодо подальної підтримки нашої дежави з боку США і НАТО, пише УНН з посиланням на сторінку Сирського у Telegram.

Провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем. Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства - повідомив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що отримав від генерала Грінкевича тверді зобов’язання про новий пакет озброєнь для України.

Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці - підкреслив Сирський.

Доповнення

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Обговорювалися спільні проєкти з локалізації виробництва озброєння, санкції проти російського енергетичного сектору та оперативна ситуація.

Командувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс здійснив робочий візит до України, ознайомившись із ситуацією на східному фронті. Він зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, обговоривши оперативну обстановку та приєднання Латвії до "Коаліції охочих".