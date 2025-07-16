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Сирський отримав гарантії підтримки від нового командувача сил НАТО в Європі

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів першу розмову з новим командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексом Грінкевичем, отримавши тверді зобов'язання щодо нового пакету озброєнь для України. Це відбулося після заяв Трампа та Рютте про підтримку.

Сирський отримав гарантії підтримки від нового командувача сил НАТО в Європі

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем. Він отримав гарантії щодо подальної підтримки нашої дежави з боку США і НАТО, пише УНН з посиланням на сторінку Сирського у Telegram.

Провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем. Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства 

- повідомив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що отримав від генерала Грінкевича тверді зобов’язання про новий пакет озброєнь для України.

Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви Президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці 

- підкреслив Сирський.

Доповнення

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Обговорювалися спільні проєкти з локалізації виробництва озброєння, санкції проти російського енергетичного сектору та оперативна ситуація.

Командувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс здійснив робочий візит до України, ознайомившись із ситуацією на східному фронті. Він зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, обговоривши оперативну обстановку та приєднання Латвії до "Коаліції охочих".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
Латвія
НАТО
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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