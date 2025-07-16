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Сырский получил гарантии поддержки от нового командующего силами НАТО в Европе

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел первый разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексом Гринкевичем, получив твердые обязательства относительно нового пакета вооружений для Украины. Это произошло после заявлений Трампа и Рютте о поддержке.

Сырский получил гарантии поддержки от нового командующего силами НАТО в Европе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем. Он получил гарантии дальнейшей поддержки нашего государства со стороны США и НАТО, пишет УНН со ссылкой на страницу Сырского в Telegram.

Провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем. Разговор состоялся в духе настоящего партнерства 

- сообщил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что получил от генерала Гринкевича твердые обязательства о новом пакете вооружений для Украины.

Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления Президента США Трампа и Генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы 

- подчеркнул Сырский.

Дополнение

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог во время визита в Киев заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Обсуждались совместные проекты по локализации производства вооружения, санкции против российского энергетического сектора и оперативная ситуация.

Командующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс совершил рабочий визит в Украину, ознакомившись с ситуацией на восточном фронте. Он встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обсудив оперативную обстановку и присоединение Латвии к "Коалиции желающих".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Марк Рютте
Латвия
НАТО
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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