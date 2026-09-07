Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував виступ російського скрипаля Рєпіна

У США Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним та змінив програму своїх концертів, передає УНН із посиланням на МЗС.

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Як повідомили у дипвідомстві, напередодні посольство звернулося до організаторів із закликом переглянути участь російського музиканта.

Рішення Симфонічного оркестру Аннаполіса вчергове демонструє, що російській пропаганді не місце на міжнародних сценах, додали у МЗС.

росія системно намагається використовувати культуру як інструмент впливу та створення прийнятного образу держави, яка веде загарбницьку війну проти України. Україна й надалі працюватиме з партнерами, щоб представники держави-агресора не використовували міжнародні культурні майданчики для нормалізації російської агресії - резюмували у дипвідомстві.

Україна закликала скасувати показ пропагандистського російського фільму на кінофестивалі у Торонто