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Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував виступ російського скрипаля Рєпіна

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Симфонічний оркестр Аннаполіса у США скасував співпрацю з Вадимом Рєпіним і змінив програму концертів після звернення посольства України.

Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував виступ російського скрипаля Рєпіна

У США Симфонічний оркестр Аннаполіса скасував заплановану співпрацю з російським скрипалем Вадимом Рєпіним та змінив програму своїх концертів, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Як повідомили у дипвідомстві, напередодні посольство звернулося до організаторів із закликом переглянути участь російського музиканта.

Рішення Симфонічного оркестру Аннаполіса вчергове демонструє, що російській пропаганді не місце на міжнародних сценах, додали у МЗС.

росія системно намагається використовувати культуру як інструмент впливу та створення прийнятного образу держави, яка веде загарбницьку війну проти України. Україна й надалі працюватиме з партнерами, щоб представники держави-агресора не використовували міжнародні культурні майданчики для нормалізації російської агресії 

- резюмували у дипвідомстві.

Україна закликала скасувати показ пропагандистського російського фільму на кінофестивалі у Торонто06.09.24, 21:24 • 53835 переглядiв

Антоніна Туманова

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