Симфонический оркестр Аннаполиса отменил выступление российского скрипача Репина
Киев • УНН
Симфонический оркестр Аннаполиса в США отменил сотрудничество с Вадимом Репиным и изменил программу концертов после обращения посольства Украины.
В США Симфонический оркестр Аннаполиса отменил запланированное сотрудничество с российским скрипачом Вадимом Репиным и изменил программу своих концертов, передает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Как сообщили в дипведомстве, накануне посольство обратилось к организаторам с призывом пересмотреть участие российского музыканта.
Решение Симфонического оркестра Аннаполиса в очередной раз демонстрирует, что российской пропаганде не место на международных сценах, добавили в МИД.
россия системно пытается использовать культуру как инструмент влияния и создания приемлемого образа государства, ведущего захватническую войну против Украины. Украина и впредь будет работать с партнерами, чтобы представители государства-агрессора не использовали международные культурные площадки для нормализации российской агрессии
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