Симфонический оркестр Аннаполиса отменил выступление российского скрипача Репина

В США Симфонический оркестр Аннаполиса отменил запланированное сотрудничество с российским скрипачом Вадимом Репиным и изменил программу своих концертов, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Как сообщили в дипведомстве, накануне посольство обратилось к организаторам с призывом пересмотреть участие российского музыканта.

Решение Симфонического оркестра Аннаполиса в очередной раз демонстрирует, что российской пропаганде не место на международных сценах, добавили в МИД.

россия системно пытается использовать культуру как инструмент влияния и создания приемлемого образа государства, ведущего захватническую войну против Украины. Украина и впредь будет работать с партнерами, чтобы представители государства-агрессора не использовали международные культурные площадки для нормализации российской агрессии - резюмировали в дипведомстве.

Украина призвала отменить показ пропагандистского российского фильма на кинофестивале в Торонто