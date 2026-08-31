Сили ЄС висадилися на шостий танкер у межах протидії тіньовому флоту рф, яку обговорять у вівторок - Каллас

Сили ЄС операції "Irini" у Середземному морі 30 серпня висадилися на танкер MV SUN, що вже є шостим таким випадком, у межах операцій проти російського тіньового флоту, цю тему обговорять міністри оборони ЄС цього тижня, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у понеділок у X, пише УНН.

Незаконний продаж нафти з суден тіньового флоту є критично важливим рятівним колом для війни росії в Україні, і ми продовжуватимемо це присікати. На нафтовий танкер MV SUN, підозрюваний у плаванні під чужим прапором, що порушує міжнародне морське право, піднялися 30 серпня в Середземному морі сили операції EUNAVFOR MED IRINI для перевірки прапора