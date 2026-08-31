Сили ЄС висадилися на шостий танкер у межах протидії тіньовому флоту рф, яку обговорять у вівторок - Каллас
Київ • УНН
У межах військової операції EUNAVFOR MED IRINI 30 серпня перевірила танкер MV SUN у Середземному морі. Заходи проти тіньового флоту обговорять міністри оборони ЄС.
Сили ЄС операції "Irini" у Середземному морі 30 серпня висадилися на танкер MV SUN, що вже є шостим таким випадком, у межах операцій проти російського тіньового флоту, цю тему обговорять міністри оборони ЄС цього тижня, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у понеділок у X, пише УНН.
Незаконний продаж нафти з суден тіньового флоту є критично важливим рятівним колом для війни росії в Україні, і ми продовжуватимемо це присікати. На нафтовий танкер MV SUN, підозрюваний у плаванні під чужим прапором, що порушує міжнародне морське право, піднялися 30 серпня в Середземному морі сили операції EUNAVFOR MED IRINI для перевірки прапора
З її слів, "це вже шосте підозрюване судно тіньового флоту, на яке піднялися у межах нашої операції ЄС за останні місяці".
"Заходи проти тіньового флоту будуть серед тем, які обговорюються на з'їзді міністрів оборони ЄС в Ірландії у вівторок", - вказала голова дипломатії ЄС.
Місія ВМС ЄС із вертольота висадилась на танкер тіньового флоту рф біля Сицилії - ЗМІ02.08.26, 20:25 • 4704 перегляди