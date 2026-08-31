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The Economist

Силы ЕС высадились на шестой танкер в рамках противодействия теневому флоту рф, которое обсудят на этой неделе, — Каллас

Киев • УНН

 • 628 просмотра

В рамках военной операции EUNAVFOR MED IRINI 30 августа проверила танкер MV SUN в Средиземном море. Меры против теневого флота обсудят министры обороны ЕС.

Силы ЕС высадились на шестой танкер в рамках противодействия теневому флоту рф, которое обсудят на этой неделе, — Каллас

Силы операции ЕС «Irini» в Средиземном море 30 августа высадились на танкер MV SUN — это уже шестой такой случай — в рамках операций против российского теневого флота. Эту тему министры обороны ЕС обсудят на этой неделе, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в понедельник в X, пишет УНН.

Незаконная продажа нефти с судов теневого флота является критически важным спасательным кругом для войны России в Украине, и мы продолжим пресекать это. На нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под чужим флагом, что нарушает международное морское право, 30 августа в Средиземном море поднялись силы операции EUNAVFOR MED IRINI для проверки флага

— написала Каллас.

По ее словам, «это уже шестое подозрительное судно теневого флота, на которое поднялись в рамках нашей операции ЕС за последние месяцы».

«Меры против теневого флота будут среди тем, которые обсуждаются на съезде министров обороны ЕС в Ирландии во вторник», — указала глава дипломатии ЕС.

Миссия ВМС ЕС с вертолета высадилась на танкер теневого флота рф у Сицилии - СМИ02.08.26, 20:25 • 4704 просмотра

Юлия Шрамко

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