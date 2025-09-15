Сили Оборони зірвали спробу диверсії ворога в районі Ямполя на Донеччині
Київ • УНН
Окупанти намагалися інфільтруватися в Ямпіль, маскуючись під цивільних та використовуючи місцевих жителів як "живий щит". Підрозділи Сил Оборони виявили, заблокували та знешкодили ворога, Ямпіль перебуває під повним контролем українських військ.
Окупанти намагалися інфільтруватися у населений пункт Ямпіль, що на Донеччині, маскуючись під цивільних та використовуючи місцевих жителів як "живий щит". Про це пише УНН із посиланням на 11-й Армійський корпус.
Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит"
Підрозділи Сил Оборони провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких ворог був виявлений, заблокований та знешкоджений. Наразі Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем українських військ.
Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі спроби проведення розвідувально-диверсійних дій у населеному пункті були зірвані.
За даними військових, окупанти намагаються просочуватися малими групами, використовуючи природні умови та цивільну забудову. Моніторинг ситуації триває.
Нещодавно, за даними Deep State, стало відомо, що ворог втретє застосував газові труби для просування груп, цього разу для потрапляння в Куп'янськ через Оскіл.
Росіяни організували логістичну мережу з лежанками на колесах та електросамокатами, що дозволяє їм без втрат дістатися до міста за 4 доби.
