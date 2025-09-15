Сили Оборони зірвали спробу диверсії ворога в районі Ямполя на Донеччині

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 16858 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 21400 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 20980 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 25546 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 28326 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 59302 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 37440 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33010 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36538 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58941 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.2м/с
71%
754мм
Популярнi новини
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55 • 16444 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto15 вересня, 14:15 • 15423 перегляди
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15:01 • 6186 перегляди
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 17:55 • 4410 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник18:37 • 7196 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 3594 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 36451 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 40297 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 59296 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 35351 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Дональд Туск
Роксолана Підласа
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 27104 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 27448 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 33492 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 39517 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 89090 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times

Сили Оборони зірвали спробу диверсії ворога в районі Ямполя на Донеччині

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Окупанти намагалися інфільтруватися в Ямпіль, маскуючись під цивільних та використовуючи місцевих жителів як "живий щит". Підрозділи Сил Оборони виявили, заблокували та знешкодили ворога, Ямпіль перебуває під повним контролем українських військ.

Сили Оборони зірвали спробу диверсії ворога в районі Ямполя на Донеччині

Окупанти намагалися інфільтруватися у населений пункт Ямпіль, що на Донеччині, маскуючись під цивільних та використовуючи місцевих жителів як "живий щит". Про це пише УНН із посиланням на 11-й Армійський корпус.

Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит"

- йдеться у дописі.

Підрозділи Сил Оборони провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких ворог був виявлений, заблокований та знешкоджений. Наразі Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем українських військ.

Противнику не вдалося досягти жодних тактичних результатів, усі спроби проведення розвідувально-диверсійних дій у населеному пункті були зірвані.

За даними військових, окупанти намагаються просочуватися малими групами, використовуючи природні умови та цивільну забудову. Моніторинг ситуації триває.

Нагадаємо

Нещодавно, за даними Deep State, стало відомо, що ворог втретє застосував газові труби для просування груп, цього разу для потрапляння в Куп'янськ через Оскіл.

Росіяни організували логістичну мережу з лежанками на колесах та електросамокатами, що дозволяє їм без втрат дістатися до міста за 4 доби.

росіян немає в Куп'янську, бої точаться на околицях - начальник МВА13.09.25, 13:36 • 4475 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Збройні сили України
Куп'янськ