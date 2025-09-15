$41.280.03
17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Силы обороны сорвали попытку диверсии врага в районе Ямполя Донецкой области

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Оккупанты пытались инфильтрироваться в Ямполь, маскируясь под гражданских и используя местных жителей как "живой щит". Подразделения Сил обороны обнаружили, заблокировали и обезвредили врага, Ямполь находится под полным контролем украинских войск.

Силы обороны сорвали попытку диверсии врага в районе Ямполя Донецкой области

Оккупанты пытались инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь Донецкой области, маскируясь под гражданских и используя местных жителей как "живой щит". Об этом пишет УНН со ссылкой на 11-й Армейский корпус.

Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил Обороны. Отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит"

- говорится в сообщении.

Подразделения Сил Обороны провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых враг был обнаружен, заблокирован и обезврежен. Сейчас Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем украинских войск.

Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все попытки проведения разведывательно-диверсионных действий в населенном пункте были сорваны.

По данным военных, оккупанты пытаются просачиваться малыми группами, используя природные условия и гражданскую застройку. Мониторинг ситуации продолжается.

Напомним

Недавно, по данным Deep State, стало известно, что враг в третий раз применил газовые трубы для продвижения групп, на этот раз для попадания в Купянск через Оскол.

Россияне организовали логистическую сеть с лежанками на колесах и электросамокатами, что позволяет им без потерь добраться до города за 4 суток.

россиян нет в Купянске, бои идут на окраинах - начальник ГВА13.09.25, 13:36 • 4475 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Вооруженные силы Украины
Купянск