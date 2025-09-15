Силы обороны сорвали попытку диверсии врага в районе Ямполя Донецкой области
Киев • УНН
Оккупанты пытались инфильтрироваться в Ямполь, маскируясь под гражданских и используя местных жителей как "живой щит". Подразделения Сил обороны обнаружили, заблокировали и обезвредили врага, Ямполь находится под полным контролем украинских войск.
Оккупанты пытались инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь Донецкой области, маскируясь под гражданских и используя местных жителей как "живой щит". Об этом пишет УНН со ссылкой на 11-й Армейский корпус.
Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил Обороны. Отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит"
Подразделения Сил Обороны провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых враг был обнаружен, заблокирован и обезврежен. Сейчас Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем украинских войск.
Противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все попытки проведения разведывательно-диверсионных действий в населенном пункте были сорваны.
По данным военных, оккупанты пытаются просачиваться малыми группами, используя природные условия и гражданскую застройку. Мониторинг ситуации продолжается.
Напомним
Недавно, по данным Deep State, стало известно, что враг в третий раз применил газовые трубы для продвижения групп, на этот раз для попадания в Купянск через Оскол.
Россияне организовали логистическую сеть с лежанками на колесах и электросамокатами, что позволяет им без потерь добраться до города за 4 суток.
россиян нет в Купянске, бои идут на окраинах - начальник ГВА13.09.25, 13:36 • 4475 просмотров