Сибіга зустрівся з Генсеком ОБСЄ Сінірліоглу у штаб-квартирі ООН: що відомо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Даний захід відбувся у штаб-квартирі ООН, повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Сибіга і Сінірліоглу обговорили кроки щодо співпраці і дипломатичної діяльності, спрямованої на припинення російської агресії проти України.

Міністр закордонних справ України проінформував Генерального секретаря ОБСЄ про ситуацію на полі бою і звернув увагу на долю українських дітей, яких примусово депортували до росії.

росія є головною перепоною на шляху до миру, оскільки вона продовжує ескалацію терору проти України, здійснюючи безперервні атаки на наші міста, цілеспрямовано обстрілюючи цивільну інфраструктуру та тримаючи невинних цивільних у заручниках - заявив Сибіга.

Очільник МЗС зазначив: всеосяжний, справедливий і тривалий мир для України є наріжним каменем майбутньої архітектури безпеки в регіоні ОБСЄ.

