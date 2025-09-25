Сибига встретился с Генсеком ОБСЕ Синирлиоглу в штаб-квартире ООН: что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Данное мероприятие состоялось в штаб-квартире ООН, сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Подробности

Сибига и Синирлиоглу обсудили шаги по сотрудничеству и дипломатической деятельности, направленной на прекращение российской агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Украины проинформировал Генерального секретаря ОБСЕ о ситуации на поле боя и обратил внимание на судьбу украинских детей, принудительно депортированных в Россию.

Россия является главным препятствием на пути к миру, поскольку она продолжает эскалацию террора против Украины, осуществляя непрерывные атаки на наши города, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру и держа невинных гражданских в заложниках - заявил Сибига.

Глава МИД отметил: всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины является краеугольным камнем будущей архитектуры безопасности в регионе ОБСЕ.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Андрей Сибига встретился с Секретарем Святого Престола по вопросам отношений с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.