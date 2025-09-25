Сибига встретился с Генсеком ОБСЕ Синирлиоглу в штаб-квартире ООН: что известно
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в штаб-квартире ООН. Они обсудили сотрудничество для прекращения российской агрессии, судьбу депортированных украинских детей и ситуацию на поле боя.
Сибига и Синирлиоглу обсудили шаги по сотрудничеству и дипломатической деятельности, направленной на прекращение российской агрессии против Украины.
Министр иностранных дел Украины проинформировал Генерального секретаря ОБСЕ о ситуации на поле боя и обратил внимание на судьбу украинских детей, принудительно депортированных в Россию.
Россия является главным препятствием на пути к миру, поскольку она продолжает эскалацию террора против Украины, осуществляя непрерывные атаки на наши города, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру и держа невинных гражданских в заложниках
Глава МИД отметил: всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины является краеугольным камнем будущей архитектуры безопасности в регионе ОБСЕ.
