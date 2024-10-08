Сибіга заявив про пошкодження цивільних суден в Одесі через атаки окупантів
Київ • УНН
МЗС України повідомляє про серйозні наслідки російських атак на цивільні вантажні судна в Одесі. За два дні пошкоджено два судна, є загиблі та поранені, що загрожує економіці України та світовій продовольчій безпеці.
Сибіга поінформував про серйозні наслідки російських балістичних атак на цивільні вантажні судна в Одесі. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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За словами міністра закордонних справ, лише за два дні було пошкоджено два судна, одне з яких перевозило кукурудзу до Італії. Внаслідок сьогоднішньої атаки одна особа загинула, а п’ятеро отримали поранення.
Сибіга підкреслив, що це не перший випадок: судна зазнали ушкоджень і раніше у вересні, що свідчить про свідому тактику агресора.
Атакуючи цивільні судна, росія намагається послабити економіку України та поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду
Він закликав до об’єднання зусиль усіх відповідальних держав та організацій, щоб зупинити терористів, забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та гарантувати глобальну продовольчу безпеку.
Ворог атакував Одесу балістикою: влучив у цивільне судно під прапором Палау, одна людина загинула і ще 5 поранені07.10.24, 22:10 • 50170 переглядiв