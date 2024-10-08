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Сибіга заявив про пошкодження цивільних суден в Одесі через атаки окупантів

Сибіга заявив про пошкодження цивільних суден в Одесі через атаки окупантів

Київ • УНН

 • 57117 перегляди

МЗС України повідомляє про серйозні наслідки російських атак на цивільні вантажні судна в Одесі. За два дні пошкоджено два судна, є загиблі та поранені, що загрожує економіці України та світовій продовольчій безпеці.

Сибіга поінформував про серйозні наслідки російських балістичних атак на цивільні вантажні судна в Одесі. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

За словами міністра закордонних справ, лише за два дні було пошкоджено два судна, одне з яких перевозило кукурудзу до Італії. Внаслідок сьогоднішньої атаки одна особа загинула, а п’ятеро отримали поранення.

Сибіга підкреслив, що це не перший випадок: судна зазнали ушкоджень і раніше у вересні, що свідчить про свідому тактику агресора.

Атакуючи цивільні судна, росія намагається послабити економіку України та поставити мільйони людей по всьому світу під загрозу голоду

- зазначив Андрій Сибіга.

Він закликав до об’єднання зусиль усіх відповідальних держав та організацій, щоб зупинити терористів, забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та гарантувати глобальну продовольчу безпеку.

Ворог атакував Одесу балістикою: влучив у цивільне судно під прапором Палау, одна людина загинула і ще 5 поранені07.10.24, 22:10 • 50170 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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