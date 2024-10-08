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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига заявил о повреждении гражданских судов в Одессе из-за атак оккупантов

Сибига заявил о повреждении гражданских судов в Одессе из-за атак оккупантов

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 21:16  •  1272 просмотра

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МИД Украины сообщает о серьезных последствиях российских атак на гражданские грузовые суда в Одессе. За два дня повреждены два судна, есть погибшие и раненые, что угрожает экономике Украины и мировой продовольственной безопасности.

Сибига проинформировал о серьезных последствиях российских баллистических атак на гражданские грузовые суда в Одессе. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

По словам министра иностранных дел, всего за два дня было повреждено два судна, одно из которых перевозило кукурузу в Италию. В результате сегодняшней атаки один человек погиб, а пятеро получили ранения.

Сибига подчеркнул, что это не первый случай: суда получили повреждения и ранее в сентябре, что свидетельствует о сознательной тактике агрессора.

Атакуя гражданские суда, россия пытается ослабить экономику Украины и поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода

- отметил Андрей Сибига.

Он призвал к объединению усилий всех ответственных государств и организаций, чтобы остановить террористов, обеспечить свободу судоходства в Черном море и гарантировать глобальную продовольственную безопасность.

Враг атаковал Одессу баллистикой: попал в гражданское судно под флагом Палау, один человек погиб и еще 5 ранены7 октября 2024, 19:10 • 8810 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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