Сибига заявил о повреждении гражданских судов в Одессе из-за атак оккупантов
Киев • УНН
МИД Украины сообщает о серьезных последствиях российских атак на гражданские грузовые суда в Одессе. За два дня повреждены два судна, есть погибшие и раненые, что угрожает экономике Украины и мировой продовольственной безопасности.
Сибига проинформировал о серьезных последствиях российских баллистических атак на гражданские грузовые суда в Одессе. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
По словам министра иностранных дел, всего за два дня было повреждено два судна, одно из которых перевозило кукурузу в Италию. В результате сегодняшней атаки один человек погиб, а пятеро получили ранения.
Сибига подчеркнул, что это не первый случай: суда получили повреждения и ранее в сентябре, что свидетельствует о сознательной тактике агрессора.
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Он призвал к объединению усилий всех ответственных государств и организаций, чтобы остановить террористов, обеспечить свободу судоходства в Черном море и гарантировать глобальную продовольственную безопасность.
Враг атаковал Одессу баллистикой: попал в гражданское судно под флагом Палау, один человек погиб и еще 5 ранены7 октября 2024, 19:10 • 8810 просмотров