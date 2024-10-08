Сибига заявил о повреждении гражданских судов в Одессе из-за атак оккупантов

Сибига проинформировал о серьезных последствиях российских баллистических атак на гражданские грузовые суда в Одессе. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

По словам министра иностранных дел, всего за два дня было повреждено два судна, одно из которых перевозило кукурузу в Италию. В результате сегодняшней атаки один человек погиб, а пятеро получили ранения.

Сибига подчеркнул, что это не первый случай: суда получили повреждения и ранее в сентябре, что свидетельствует о сознательной тактике агрессора.

Атакуя гражданские суда, россия пытается ослабить экономику Украины и поставить миллионы людей по всему миру под угрозу голода - отметил Андрей Сибига.

Он призвал к объединению усилий всех ответственных государств и организаций, чтобы остановить террористов, обеспечить свободу судоходства в Черном море и гарантировать глобальную продовольственную безопасность.

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