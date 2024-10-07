Враг атаковал Одессу баллистикой: попал в гражданское судно под флагом Палау, один человек погиб и еще 5 ранены

Армия рф атаковала Одессу, баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, погиб 60-летний украинец, еще пятеро иностранцев пострадали, передает УНН.

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один - легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.

По словам главы ОВА, российские террористы в очередной раз пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора.

"За последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян", - резюмировал Кипер.

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