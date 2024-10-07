Ворог атакував Одесу балістикою: влучив у цивільне судно під прапором Палау, одна людина загинула і ще 5 поранені
Київ • УНН
Російська армія завдала удару балістичною ракетою по цивільному судну в Одесі. Загинув 60-річний українець, п'ятеро іноземців отримали поранення. Атака спрямована на зрив роботи зернового коридору.
Армія рф атакувала Одесу, балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, загинув 60-річний українець, ще п'ятеро іноземців постраждали, передає УНН.
"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один - легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.
За словами голови ОВА, російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору.
"За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян", - резюмував Кіпер.
В Одесі пролунав вибух - мер07.10.24, 19:53 • 17434 перегляди