14:32 • 4194 перегляди
13:41 • 9698 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 13074 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
11:25 • 33323 перегляди
13 лютого, 10:00 • 47469 перегляди
13 лютого, 08:10 • 38744 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 29146 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
12 лютого, 16:21 • 39365 перегляди
12 лютого, 16:03 • 63297 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 42279 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

11:25 • 33325 перегляди
13 лютого, 10:00 • 47470 перегляди
Сибіга вважає реалістичними розмови щодо фіксації дати вступу до ЄС, каже про роботу з європейськими партнерами

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга вважає реалістичними розмови про фіксацію дати вступу України до ЄС, раніше озвучуваної як 2027 рік. Україна працює над подоланням угорського вето, підкреслюючи спільний шлях з Молдовою.

Сибіга вважає реалістичними розмови щодо фіксації дати вступу до ЄС, каже про роботу з європейськими партнерами

Голова МЗС України Андрій Сибіга вважає реалістичними розмови щодо фіксації дати вступу України до ЄС, яку раніше озвучували як 2027-й рік, наголошуючи, що Україна проводить активні консультації з європейськими партнерами, а також що розраховує на знаходження формули для подолання угорського вето, про що сказав журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки, пише УНН.

Деталі

Сибіга відповів, чи можлива фіксація дати вступу України до ЄС, зазначивши: "Усі ці розмови реалістичні. Україна відверто ставить ті запитні позиції, на які ми розраховуємо".

"Не потрібно забувати, що є ще Західні Балкани, є ще Молдова, тому це комплексне питання, і ми комплексно працюємо з нашими європейськими партнерами. Дуже важливо чітко розуміти, що Україна категорично проти "декаплінгу", маю на увазі - наш шлях з Молдовою спільний щодо набуття членства в ЄС", - вказав також голова МЗС.

Щодо вступу він наголосив, що вважає, що "всі ці розмови реалістичні". "Ми виходимо з тієї ситуації, яка в нас сьогодні є, для нас наше членство у ЄС - це елемент безпекових гарантій. Тому ми зараз проводимо активні консультації з нашими європейськими партнерами", - вказав Сибіга.

"Я нагадаю, що ми отримали у листі "бенчмаркс" по трьох кластерах. Мені здається, що слід очікувати найближчим часом під час вже кіпрського головування наступні правильні кроки в цій сфері. І я до того це кажу, щоб було знайдено формулу, як подолати угорське вето. На сьогодні однією з ключових перешкод є позиція Угорщини, яка блокує політично наш шлях до ЄС, зловживаючи своїм статусом країни ЄС і НАТО", - зазначив Сибіга.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
НАТО
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Молдова
Кіпр