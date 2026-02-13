Сибіга вважає реалістичними розмови щодо фіксації дати вступу до ЄС, каже про роботу з європейськими партнерами

Голова МЗС України Андрій Сибіга вважає реалістичними розмови щодо фіксації дати вступу України до ЄС, яку раніше озвучували як 2027-й рік, наголошуючи, що Україна проводить активні консультації з європейськими партнерами, а також що розраховує на знаходження формули для подолання угорського вето, про що сказав журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки, пише УНН.

Деталі

Сибіга відповів, чи можлива фіксація дати вступу України до ЄС, зазначивши: "Усі ці розмови реалістичні. Україна відверто ставить ті запитні позиції, на які ми розраховуємо".

"Не потрібно забувати, що є ще Західні Балкани, є ще Молдова, тому це комплексне питання, і ми комплексно працюємо з нашими європейськими партнерами. Дуже важливо чітко розуміти, що Україна категорично проти "декаплінгу", маю на увазі - наш шлях з Молдовою спільний щодо набуття членства в ЄС", - вказав також голова МЗС.

Щодо вступу він наголосив, що вважає, що "всі ці розмови реалістичні". "Ми виходимо з тієї ситуації, яка в нас сьогодні є, для нас наше членство у ЄС - це елемент безпекових гарантій. Тому ми зараз проводимо активні консультації з нашими європейськими партнерами", - вказав Сибіга.

"Я нагадаю, що ми отримали у листі "бенчмаркс" по трьох кластерах. Мені здається, що слід очікувати найближчим часом під час вже кіпрського головування наступні правильні кроки в цій сфері. І я до того це кажу, щоб було знайдено формулу, як подолати угорське вето. На сьогодні однією з ключових перешкод є позиція Угорщини, яка блокує політично наш шлях до ЄС, зловживаючи своїм статусом країни ЄС і НАТО", - зазначив Сибіга.

