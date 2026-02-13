Сибига считает реалистичными разговоры о фиксации даты вступления в ЕС, говорит о работе с европейскими партнерами

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает реалистичными разговоры о фиксации даты вступления Украины в ЕС, которую ранее озвучивали как 2027 год, подчеркивая, что Украина проводит активные консультации с европейскими партнерами, а также что рассчитывает на нахождение формулы для преодоления венгерского вето.

Сибига ответил, возможна ли фиксация даты вступления Украины в ЕС, отметив: "Все эти разговоры реалистичны. Украина откровенно ставит те вопросительные позиции, на которые мы рассчитываем".

"Не нужно забывать, что есть еще Западные Балканы, есть еще Молдова, поэтому это комплексный вопрос, и мы комплексно работаем с нашими европейскими партнерами. Очень важно четко понимать, что Украина категорически против "декаплинга", имею в виду - наш путь с Молдовой общий по приобретению членства в ЕС", - указал также глава МИД.

Относительно вступления он подчеркнул, что считает, что "все эти разговоры реалистичны". "Мы исходим из той ситуации, которая у нас сегодня есть, для нас наше членство в ЕС - это элемент гарантий безопасности. Поэтому мы сейчас проводим активные консультации с нашими европейскими партнерами", - указал Сибига.

"Я напомню, что мы получили в письме "бенчмарки" по трем кластерам. Мне кажется, что следует ожидать в ближайшее время во время уже кипрского председательства следующие правильные шаги в этой сфере. И я к тому это говорю, чтобы была найдена формула, как преодолеть венгерское вето. На сегодня одним из ключевых препятствий является позиция Венгрии, которая блокирует политически наш путь в ЕС, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО", - отметил Сибига.

