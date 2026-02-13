$42.990.04
Эксклюзив
14:32 • 1516 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 4590 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 10927 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 29994 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 43117 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 36426 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 28293 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 38672 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 62213 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41878 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Сибига считает реалистичными разговоры о фиксации даты вступления в ЕС, говорит о работе с европейскими партнерами

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает реалистичными разговоры о фиксации даты вступления Украины в ЕС, ранее озвучиваемой как 2027 год. Украина работает над преодолением венгерского вето, подчеркивая общий путь с Молдовой.

Сибига считает реалистичными разговоры о фиксации даты вступления в ЕС, говорит о работе с европейскими партнерами

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает реалистичными разговоры о фиксации даты вступления Украины в ЕС, которую ранее озвучивали как 2027 год, подчеркивая, что Украина проводит активные консультации с европейскими партнерами, а также что рассчитывает на нахождение формулы для преодоления венгерского вето.

Подробности

Сибига ответил, возможна ли фиксация даты вступления Украины в ЕС, отметив: "Все эти разговоры реалистичны. Украина откровенно ставит те вопросительные позиции, на которые мы рассчитываем".

"Не нужно забывать, что есть еще Западные Балканы, есть еще Молдова, поэтому это комплексный вопрос, и мы комплексно работаем с нашими европейскими партнерами. Очень важно четко понимать, что Украина категорически против "декаплинга", имею в виду - наш путь с Молдовой общий по приобретению членства в ЕС", - указал также глава МИД.

Относительно вступления он подчеркнул, что считает, что "все эти разговоры реалистичны". "Мы исходим из той ситуации, которая у нас сегодня есть, для нас наше членство в ЕС - это элемент гарантий безопасности. Поэтому мы сейчас проводим активные консультации с нашими европейскими партнерами", - указал Сибига.

"Я напомню, что мы получили в письме "бенчмарки" по трем кластерам. Мне кажется, что следует ожидать в ближайшее время во время уже кипрского председательства следующие правильные шаги в этой сфере. И я к тому это говорю, чтобы была найдена формула, как преодолеть венгерское вето. На сегодня одним из ключевых препятствий является позиция Венгрии, которая блокирует политически наш путь в ЕС, злоупотребляя своим статусом страны ЕС и НАТО", - отметил Сибига.

Зеленский хочет конкретную дату вступления Украины в ЕС11.02.26, 21:20 • 3402 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
НАТО
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Молдова
Кипр