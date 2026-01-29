Світовий порядок змінюється: ЄС готується до нових загроз у 2026 році

У ЄС вважають, що світовий порядок стрімко трансформується, а непередбачуваність стає головною рисою міжнародних відносин. Головною загрозою для Європи залишається росія. Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.

За її словами, росія залишається серйозною загрозою для Європи, Китай – довгостроковим викликом, а Близький Схід – регіоном постійної нестабільності. Водночас новим чинником стала фундаментальна переорієнтація трансатлантичних відносин.

Непередбачуваність визначала 2025 рік і визначатиме 2026-й - зазначила Каллас.

Вона наголосила, що єдність Європи є ключовою умовою безпеки та стійкості.

Нагадаємо

Кая Каллас підтвердила, що майбутнє України пов'язане з ЄС, але розширення розглядається геополітично. Вона наголосила на необхідності політичної волі та реальних результатів для вступу нових країн.