13:51 • 10260 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 18041 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 17741 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 22915 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 21244 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 16322 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 18671 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27943 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12514 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14396 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Світовий порядок змінюється: ЄС готується до нових загроз у 2026 році

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що світовий порядок трансформується, а Росія залишається головною загрозою. Вона наголосила на важливості єдності Європи для безпеки.

Світовий порядок змінюється: ЄС готується до нових загроз у 2026 році

У ЄС вважають, що світовий порядок стрімко трансформується, а непередбачуваність стає головною рисою міжнародних відносин. Головною загрозою для Європи залишається росія. Про це заявила Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас під час пресконференції за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.

За її словами, росія залишається серйозною загрозою для Європи, Китай – довгостроковим викликом, а Близький Схід – регіоном постійної нестабільності. Водночас новим чинником стала фундаментальна переорієнтація трансатлантичних відносин.

Непередбачуваність визначала 2025 рік і визначатиме 2026-й

- зазначила Каллас.

Вона наголосила, що єдність Європи є ключовою умовою безпеки та стійкості.

Нагадаємо

Кая Каллас підтвердила, що майбутнє України пов'язане з ЄС, але розширення розглядається геополітично. Вона наголосила на необхідності політичної волі та реальних результатів для вступу нових країн.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Європейський Союз
Китай
Україна