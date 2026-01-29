Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году

В ЕС считают, что мировой порядок стремительно трансформируется, а непредсказуемость становится главной чертой международных отношений. Главной угрозой для Европы остается Россия. Об этом заявила Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам, передает УНН.

По ее словам, Россия остается серьезной угрозой для Европы, Китай – долгосрочным вызовом, а Ближний Восток – регионом постоянной нестабильности. В то же время новым фактором стала фундаментальная переориентация трансатлантических отношений.

Непредсказуемость определяла 2025 год и будет определять 2026-й - отметила Каллас.

Она подчеркнула, что единство Европы является ключевым условием безопасности и устойчивости.

Напомним

Кая Каллас подтвердила, что будущее Украины связано с ЕС, но расширение рассматривается геополитически. Она подчеркнула необходимость политической воли и реальных результатов для вступления новых стран.