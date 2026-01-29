Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 10112 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 17613 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 17391 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 22577 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 20940 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 16137 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 18524 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27889 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12472 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14378 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
91%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29 января, 08:32 • 10656 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 30963 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 11289 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 15719 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 8966 просмотра
публикации
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 2252 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 9026 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 68497 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 96901 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 119497 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Закарпатская область
Иран
Реклама
УНН Lite
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 484 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 26690 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 52817 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 50180 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 56269 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Facebook

Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что мировой порядок трансформируется, а Россия остается главной угрозой. Она подчеркнула важность единства Европы для безопасности.

Мировой порядок меняется: ЕС готовится к новым угрозам в 2026 году

В ЕС считают, что мировой порядок стремительно трансформируется, а непредсказуемость становится главной чертой международных отношений. Главной угрозой для Европы остается Россия. Об этом заявила Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам, передает УНН.

По ее словам, Россия остается серьезной угрозой для Европы, Китай – долгосрочным вызовом, а Ближний Восток – регионом постоянной нестабильности. В то же время новым фактором стала фундаментальная переориентация трансатлантических отношений.

Непредсказуемость определяла 2025 год и будет определять 2026-й

- отметила Каллас.

Она подчеркнула, что единство Европы является ключевым условием безопасности и устойчивости.

Напомним

Кая Каллас подтвердила, что будущее Украины связано с ЕС, но расширение рассматривается геополитически. Она подчеркнула необходимость политической воли и реальных результатов для вступления новых стран.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Кайя Каллас
Европейский Союз
Китай
Украина