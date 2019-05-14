Світові ціни на продовольство досягли рекордно високого рівня - ООН

"Підвищення цін торкнулося всіх груп аналізованих продовольчих товарів, крім сектора зернових, де велика експортна пропозиція призвела до четвертого поспіль щомісячного зниження", - повідомили в ООН.

За даними організації, індекс продовольчих цін FAO в середньому склав 170 пунктів у квітні, що на 1,5% більше, ніж в березні, але на 2,3% нижче рівня квітня минулого року.

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Зокрема зазначається, що в квітні, в порівнянні з березнем, індекс цін на молочну продукцію виріс на 5,2%. Також повідомляється, що цей показник зростає четвертий місяць поспіль.

"Індекс цін ФАО на м'ясо збільшився на 3 відсотки, що обумовлено різким стрибком світових цін на свинину в результаті зростання попиту на імпорт в Азії - насамперед у Китаї, де стрімке поширення африканської чуми свиней призвело до різкого падіння внутрішнього виробництва. Крім цього, зміцнилися ціни на яловичину, птицю і баранину", - відзначають експерти.

Також, виріс індекс цін і на рослинні олії - на 0,9%.

"Котирування пальмового масла кілька змыцнилося, що було обумовлено зростанням світового попиту і скороченням запасів в основних країнах-експортерах, в той час як ціни на соєву олію підвищилися головним чином в результаті високого внутрішнього попиту в Сполучених Штатах як з боку сектора з виробництва біодизеля, так і продовольчих секторів", - йдеться в повідомленні.

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Індекс цін на цукор зріс на 0,8%. В основному через підвищення цін на сиру нафту, оскільки зростання цін на енергоносії стимулює використання цукрової тростини в Бразилії для виробництва етанолу - щоб задовольнити внутрішній попит, пояснили експерти ООН.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за 5 років соціальні продукти в Україні подорожчали в три рази.

Сталося це з вини КМУ, який в червні 2017 року скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти, вважають експерти.

За словами депутата Сергія Тригубенка, рішення уряду було передчасним.

"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.

"Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - написав він у Facebook.