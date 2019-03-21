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За 5 лет социальные продукты подорожали втрое - эксперт

Киев • УНН

 • 12136 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. За пять лет социальная продуктовая корзина подорожала почти в три раза. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

За 5 лет социальные продукты подорожали втрое - эксперт

"В феврале 2014 года ее стоимость составляла 342,7 грн, а через пять лет - уже 939,9 грн", - подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что в социальную корзину вошло 23 продукта, цены на которые отслеживало государство в 2014 году.

"Сегодня статистика предоставляет данные относительно 31 продукта, но расширение перечня произошло лишь в декабре 2017 года", - отметил Дорошенко.

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За 5 лет больше всего подорожала социальная хлебная корзина - почти в 4 раза, пишет эксперт.

"Овощная, бакалейная и мясная корзины - выросли в 2,7 раза, а набор молочных продуктов - в 2,5 раза", - написал он.

Дорошенко, ссылаясь на данные Госстатистики, сообщил, что за пять лет почти втрое поднялась средняя зарплата по стране - с 3167 грн в январе 2014 году до 9223 грн в январе 2019 года. На конец 2014-го минимальная зарплата составляла 1218 грн, а через пять лет - 4173 грн. Она выросла в 3,4 раза, сообщил он.

"Средняя пенсия выросла с 1470,7 грн за 2013 к 2479,2 грн за 2018, или на 68%. Средняя пенсия по возрасту составила в 2013 году 1464,3 грн, а в прошлом году - 2556,7 грн, то есть выросла на 74%. Пенсия по инвалидности, которая пять лет назад была на уровне 1359,2 грн, увеличившись на 47%, составила в прошлом году 2000,9 грн.

Пенсия, что назначается в случае потери кормильца, в 2013 году была 1252,8 грн, а 2018 - 2368 грн, или + 89%", - уточнил Дорошенко, отметив, что гривна за этот промежуток времени девальвировала в 3,3 раза.

Он добавил, что покупательная способность работающих по итогам последних пяти лет фактически осталась неизменной. В то же время, люди, которые живут на пенсию, значительно ухудшили свой уровень жизни, рассказал эксперт.

Напомним, в июне 2017 года Кабмин отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты.

По словам депутата Сергея Тригубенко, это решение было преждевременным, и именно оно, не в последнюю очередь, спровоцировало рост цен.

"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев - экономит на питании.

Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременность такого решения", - написал он на странице в Facebook.

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