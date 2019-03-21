За 5 років соціальні продукти подорожчали втричі - експерт

“У лютому 2014 року його вартість становила 342,7 грн, а за п’ять років — уже 939,9 грн”, — наголосив він.

Експерт уточнив, що до соціального кошику увійшло 23 продукти, ціни на які відслідковувала держава в 2014 році.

“Сьогодні статистика надає дані щодо 31 продукту, але розширення переліку відбулося лише в грудні 2017 року”, — зазначив Дорошенко.

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За 5 років найбільше подорожчав соціальний хлібний кошик — майже в 4 рази, пише експерт.

“Овочевий, бакалійний і м’ясний кошики — зросли в 2,7 рази, а набір молочних продуктів — в 2,5 рази”, — написав він.

Дорошенко, посилаючись на дані Держстатистики, повідомив, що за п’ять років майже втричі піднялась середня зарплата по країні — із 3167 грн на січень 2014 року до 9223 грн на січень 2019 року. На кінець 2014-го мінімальна зарплата становила 1218 грн, а за п’ять років — 4173 грн. Вона зросла в 3,4 рази, поінформував він.

“Середня пенсія зросла з 1470,7 грн за 2013 рік до 2479,2 грн за 2018 рік, або на 68%. Середня пенсія за віком становила в 2013 році 1464,3 грн, а в минулому році — 2556,7 грн, тобто зросла на 74%. Пенсія за інвалідністю, яка п’ять років тому була на рівні 1359,2 грн, збільшившись на 47%, становила минулого року 2000,9 грн.

Пенсія, яка призначається в разі втрати годувальника, 2013 року була 1252,8 грн, а 2018 року — 2368 грн, або +89%”, — уточнив Дорошенко, зазначивши, що гривня за цей проміжок часу девальвувала в 3,3 рази.

Він додав, що купівельна спроможність працюючих за підсумками останніх п’яти років фактично залишилась незмінною. Водночас, люди, які живуть на пенсію, значно погіршили свій рівень життя, розповів експерт.

Нагадаємо, у червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.

За словами депутата Сергія Тригубенка, це рішення було передчасним, і саме воно, не в останню чергу, спровокувало ріст цін.

“Минулого року, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців — економить на харчуванні.

Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти та вкотре наголошу на передчасності такого рішення”, — написав він на сторінці у Facebook.