Європейці витрачають на продукти близько 20% мінімальної зарплати, українці – половину доходів

В умовну корзину найнеобхідніших продуктів дослідники включили вісім універсальних категорій: хліб, молоко, яйця, рис, м'ясо, овочі та фрукти. Аналітики вирахували, скільки витрачають жителі європейських країн на ці продукти, і яку частку ці витрати складають від мінімальної зарплати.

З'ясувалося, що витрати на зазначені продукти складуть 25,5% від мінімальної зарплати в Латвії, 17,3% в Литві 14,8% в Естонії. Схожі результати з країн єврозони показали Португалія, Греція, Словаччина і Словенія.

На сьогодні мінімальна зарплата в Литві складає 550 євро (443,81 євро після сплати податків), в Естонії - 540 євро (516,45 євро "чистими"), а в Латвії 430 євро (306,16 євро на руки).

Зазначимо, що українці витрачають на їжу половину своїх доходів.

При цьому, соціальні продукти в країні відчутно дорожчають вже другий рік поспіль.

Нагадаємо, що уряд України в минулому році скасував державне регулювання цін. На думку експертів, це негативно позначилося, як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.

"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу депутат Сергій Тригубенко, додавши, що готовий підтримати своїх колег по парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що "борщовий набір" в цьому році подорожчає ще на 20%.