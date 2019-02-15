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Европейцы тратят на продукты около 20% минимальной зарплаты, украинцы – половину доходов

Европейцы тратят на продукты около 20% минимальной зарплаты, украинцы – половину доходов

Киев  •  УНН

 • 12245 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Жители Латвии тратят на самые необходимые продукты питания около четверти от размера минимальной зарплаты, установленной в стране. Португальцы, эстонцы и словаки – и того меньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Picodi.com, передает УНН со ссылкой на Dienas Bizness.

В условную корзину самых необходимых продуктов исследователи включили восемь универсальных категорий: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты. Аналитики высчитали, сколько тратят жители европейских стран на эти продукты, и какую долю эти расходы составляют от минимальной зарплаты.

Выяснилось, что расходы на обозначенные продукты составят 25,5% от минимальной зарплаты в Латвии,17,3% в Литве 14,8% в Эстонии. Похожие результаты из стран еврозоны показали Португалия, Греция, Словакия и Словения.

На сегодня минимальная зарплата в Литве составляет 550 евро (443,81 евро после уплаты налогов), в Эстонии — 540 евро (516,45 евро "чистыми"), а в Латвии 430 евро (306,16 евро на руки).

Отметим, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.

При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.

Напомним, что правительство Украины в прошлом году отменило государственное регулирование цен. По мнению экспертов, это негативно сказалось, как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательской способности населения.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу депутат Сергей Тригубенко, добавив, что готов поддержать своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты.

Напомним, эксперты прогнозируют, что "борщевой набор" в этом году подорожает еще на 20%.

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