Европейцы тратят на продукты около 20% минимальной зарплаты, украинцы – половину доходов

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Жители Латвии тратят на самые необходимые продукты питания около четверти от размера минимальной зарплаты, установленной в стране. Португальцы, эстонцы и словаки – и того меньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Picodi.com, передает УНН со ссылкой на Dienas Bizness.