В этом году среди продуктов больше всего подорожали хлеб и крупы

Отмечается, что за это время инфляция на потребительском рынке составила 2,4%.

"Хлеб пшеничный из муки первого сорта за первый квартал подорожал на 4% с 17,5 грн до 18,2 грн за килограмм. Хлеб ржаной за первые три месяца вырос в цене на 3,8% с 18,3 грн до 19 грн за килограмм. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта с января по март добавил 3,7% с 21,8 грн до 22,6 грн за килограмм.

Батон вырос в цене на 3,2%, с 12,6 грн до 13 грн за полкило", - говорится в сообщении.

По стоимости пшена, то цена выросла с 23,9 грн до 28,3 грн за килограмм.

Ячневая крупа подорожала на 6,8%, с 11,8 грн до 12,6 грн за килограмм.

Макароны стали дороже на 4%, с 17,3 грн до 18 грн за килограмм.

Гречка теперь стоит на 3,1% больше, ее стоимость которой выросла с 16,3 грн до 16,8 грн за килограмм.

Рост стоимости муки составило 2,6%, цена на которое с 11,3 грн поднялась до 11,6 грн.

Манка прибавила в цене на 1,4% - с 13,8 грн до 14 грн.

Стоимость одного килограмма сахара выросла на 0,7%, с 14,1 грн до 14,2 грн.

Цена подсолнечного масла не изменилась, ее средняя стоимость составляет 35 грн за литр.

Подешевел только рис на 1,7%, с 23,8 грн до 23,4 грн за килограмм.

"Отечественное пиво подорожало на 4,6%. На начало года составляла 15,1 грн за пол-литровую бутылку, а на конец марта уже 15,8 грн. Отечественное вино стало дороже на 2,2%. Его стоимость с 62,9 грн выросла до 64,3 грн за 0,75 л ", - добавил он.

А, согласно данным, пол-литровая бутылка водки выросла в цене за первый квартал 2019 года на 0,7%, с 90,6 грн до 91,2 грн.

Как сообщал УНН, в течение апреля в Украине на 1,5% подорожали табачные изделия, а алкоголь вырос в цене на 0,8%.

Исследователи утверждают, что с 1990 по 2017 годы уровень потребления алкоголя по всему миру вырос на 70 процентов. Однако количество непьющих и пьяниц почти не меняется.